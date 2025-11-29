Immobilier Marseille 9e : Maison rénovée avec piscine

Cette maison de 127 m², entièrement rénovée avec cuisine aménagée, jardin et piscine, est proposée à la vente par Barnes.

Cette ravissante maison, entièrement rénovée, de 127 m2, avec piscine, est idéalement située au calme, à proximité du village de Mazargues dans le 9ᵉ arrondissement de Marseille.

Newsletter MySweetimmo

Une maison au charme singulier

Sur une parcelle de 280 m2, cette maison séduit par la qualité de ses matériaux et la fluidité de ses espaces. Le séjour, doté d’une belle hauteur sous plafond, offre un cadre chaleureux et convivial.

La cuisine aménagée, prolongée par une salle à manger installée sous véranda, confère à l’ensemble un charme singulier et une luminosité exceptionnelle.

La maison dispose de deux chambres confortables avec salle de bains, salle d’eau et dressing, ainsi que d’un studio indépendant, parfait pour accueillir famille et invités en toute autonomie.

À lire aussi Immobilier : Ce qui change le 1er décembre

Une maison avec jardin et piscine

À l’extérieur, une agréable terrasse entourée d’un jardin paysagé invite à la détente, tandis qu’une piscine offre un cadre idyllique pour profiter des beaux jours et des soirées d’été.

Un bien rare, aux finitions soignées, alliant charme, confort et authenticité dans un secteur résidentiel très recherché.

Le prix : 820 000 €. Le DPE : D. Le contact : Barnes

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements