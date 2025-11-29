Immobilier Marseille 9e : Maison rénovée avec piscine

Cette maison de 127 m², entièrement rénovée avec cuisine aménagée, jardin et piscine, est proposée à la vente par Barnes.

Maison a vendre a Marseille

Nouveau

© Barnes

Par MySweetImmo et Barnes, le 29 novembre 2025, mis à jour le 28 novembre 2025
 0
1 - Une maison au charme singulier2 - Une maison avec jardin et piscine

Cette ravissante maison, entièrement rénovée, de 127 m2, avec piscine, est idéalement située au calme, à proximité du village de Mazargues dans le 9ᵉ arrondissement de Marseille.

Une maison au charme singulier

Sur une parcelle de 280 m2, cette maison séduit par la qualité de ses matériaux et la fluidité de ses espaces. Le séjour, doté d’une belle hauteur sous plafond, offre un cadre chaleureux et convivial.

La cuisine aménagée, prolongée par une salle à manger installée sous véranda, confère à l’ensemble un charme singulier et une luminosité exceptionnelle.

La maison dispose de deux chambres confortables avec salle de bains, salle d’eau et dressing, ainsi que d’un studio indépendant, parfait pour accueillir famille et invités en toute autonomie.

Une maison avec jardin et piscine

À l’extérieur, une agréable terrasse entourée d’un jardin paysagé invite à la détente, tandis qu’une piscine offre un cadre idyllique pour profiter des beaux jours et des soirées d’été.

Un bien rare, aux finitions soignées, alliant charme, confort et authenticité dans un secteur résidentiel très recherché.

Le prix : 820 000 €. Le DPE : D. Le contact : Barnes

Par MySweetImmo
