A vendre à Paris 6e : Très bel appartement familial au pied de l’église Saint-Sulpice

Cet appartement familial de 5 pièces, 3 chambres et 164 m², situé au pied de l’église Saint Sulpice, est proposé à la vente par Varenne.

Cet appartement familial et de réception de 164,05 m² est situé au premier étage d’un bel immeuble en pierre de taille aux élégantes parties communes, au pied de l’église Saint-Sulpice, dans l’une des rues les plus emblématiques du quartier.

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De très beaux volumes

L’appartement s’ouvre sur une galerie d’entrée qui distribue, côté rue, une grande réception, une salle à manger, une cuisine indépendante avec son office, ainsi qu’une vaste chambre parentale avec salle de bains et de nombreux rangements.

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Un appartement familial au calme

Sur cour, au calme absolu, l’espace nuit accueille deux autres chambres, une salle de bains et des toilettes indépendantes. Une double cave en sous-sol complète ce bien.

Le prix : 2 990 000 €. Le contact : Varenne.

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