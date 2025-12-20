A vendre à Paris 4e : Très bel appartement sur l’Ile de la Cité

Ce très bel appartement de 140 m², 5 pièces et 3 chambres, situé face à la Sainte-Chapelle, au cœur de l’Île de la Cité, est proposé à la vente par Varenne.

Appartement a vendre face à la Sainte-Chapelle sur l'Ile de la Cite

Par MySweetImmo et Varenne, le 20 décembre 2025, mis à jour le 19 décembre 2025
Cet appartement de 140 m² est situé au deuxième étage d’un bel immeuble en pierre de taille, face à la Sainte-Chapelle, au cœur de l’Île de la Cité.

Un appartement élégant

L’appartement se compose de trois pièces de réception ouvrant sur un balcon filant, offrant une vue directe sur l’un des monuments les plus emblématiques de Paris.

Ces espaces, aux magnifiques moulures d’origine, sont baignés de lumière et sublimés par des cheminées fonctionnelles, incarnant un charme parisien rare.

La partie nuit, sur cour, accueille trois chambres, chacune disposant de sa propre pièce d’eau, garantissant calme et confort. Une cave de 12 m² complète ce bien.

Un emplacement de choix

Idéalement situé à proximité immédiate du marché aux fleurs, entre la Fontaine Saint-Michel et la place du Châtelet, cet appartement conjugue adresse prestigieuse, luminosité exceptionnelle grâce à ses 3,40 m de hauteur sous plafond, et raffinement de l’ancien.

Le prix : 2 290 000 euros. Le DPE : E. Le contact : Varenne

