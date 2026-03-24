A vendre à Bagnolet : Appartement familial avec terrasse de 320 m²

Cet appartement de 105 m² et 3 chambres, avec une terrasse arborée exposée plein sud de 320 m², est proposé à la vente par Barnes.

Cet appartement familial rare situé entre le métro Mairie des Lilas et le parc Lucie Aubrac, aux portes de Paris, à Bagnolet.

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Une magnifique terrasse arborée de 320 m²

Développant 105 m², ce bien se distingue par sa magnifique terrasse arborée de 320 m² exposée plein sud, véritable extension à ciel ouvert de l’espace de vie.

L’appartement s’organise autour d’une entrée avec rangements, d’une belle pièce de vie baignée de lumière avec cuisine ouverte meublée et équipée, le tout s’ouvrant largement sur l’extérieur.

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Un appartement familial fonctionnel

L’espace nuit comprend trois chambres, une salle de bains, une salle de douche, un espace buanderie ainsi que des toilettes séparées, offrant un cadre de vie parfaitement adapté à une famille. Une cave complète ce bien aux prestations équilibrées.

Le prix : 880 000 €. Le DPE : C. Le contact : Barnes.

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