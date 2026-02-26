Immobilier Boulogne : Des prix stabilisés autour de 8 500 €/m²

Début 2026, le marché immobilier de Boulogne reprend : après une correction d’environ 10 % sur les deux dernières années, les prix semblent désormais se stabiliser autour de 8 500 €/m² en moyenne.

Les quartiers Nord prisés par des familles

Les secteurs Nord, notamment Prince-Marmottan et Parchamp–Albert Kahn, demeurent les plus recherchés. Ils sont particulièrement prisés pour la qualité de la sectorisation scolaire et la proximité immédiate du Bois de Boulogne. La demande est majoritairement le fait de familles de cadres supérieurs en recherche d’une résidence principale.

« Après une correction d’environ 10 % sur les deux dernières années, les prix semblent désormais se stabiliser autour de 8 500 €/m² en moyenne. Le marché reste toutefois très segmenté », indique Fabienne Herfrey, Directrice de l’agence Vaneau Boulogne.

Des négociations sur les biens mal classés

Les biens sans défaut continuent de se vendre à des niveaux élevés, au-delà de 11 000 €/m², tandis que les logements présentant des points faibles, notamment ceux affichant un DPE F ou G, font encore l’objet de négociations soutenues.

