A vendre à Paris 5e : Maison de ville avec terrasse arborée

Cette maison de ville avec terrasse arborée de 40 m², 2 pièces et 1 chambre, dans le 5e arrondissement de Paris, est proposée à la vente par Varenne.

Cette ravissante maison de ville de 40,73 m², avec terrasse de 11,50 m², est située en plein cœur du très recherché quartier Mouffetard.

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Une maison fonctionnelle

Le premier niveau se compose d’un grand salon sous véranda, baigné de lumière, d’une cuisine ouverte entièrement équipée ainsi que de toilettes indépendantes. À l’étage, une suite parentale avec salle d’eau et toilettes complète l’ensemble.

De plain-pied avec les pièces de vie, la terrasse arborée permet de profiter pleinement d’un mode de vie intérieur / extérieur, en toute intimité.

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Un pied-à-terre à Paris

Vendue meublée, et sublimée par un home staging réalisé par La Fée du Home Staging, cette maison constitue un pied-à-terre idéal, rare et confidentiel au cœur de la rive gauche.

Le prix : 1 200 000 €. Le DPE : D. Le contact : Varenne.

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