Immobilier : « Et si le vrai problème n’était pas la gestion… mais la relation client ? », Reda Mahfoud

Reda Mahfoud, CEO d’Orisha Real Estate, décrypte un basculement profond du marché : la gestion immobilière entre dans une nouvelle ère, où la performance ne se mesurera plus uniquement à la qualité des process… mais à la qualité de la relation client.

Dans l’immobilier, tout a été optimisé. Les process. Les outils. Les reportings. Tout… sauf l’essentiel : la relation client.

Pendant des années, le secteur s’est structuré autour d’une logique opérationnelle. Gérer des biens, traiter des demandes, suivre des incidents. Une mécanique bien huilée, mais profondément réactive. Trop réactive.

Car derrière chaque ticket, il y a un client. Et derrière chaque client, une attente qui dépasse largement la simple résolution d’un problème.

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Le mythe du ticketing

Le ticketing a longtemps été perçu comme une avancée. Une manière d’organiser, de tracer, de prioriser. En réalité, il a surtout enfermé la relation client dans une logique industrielle.

On ne parle plus à un client. On traite un ticket.

Ce glissement est loin d’être anodin. Il traduit une perte de valeur, mais aussi une perte de sens. Car dans un marché où la concurrence s’intensifie, où les attentes explosent, la qualité de la relation devient un facteur différenciant majeur. Et pourtant, elle reste le parent pauvre des outils immobiliers.

Changer de paradigme : de la gestion à la relation

Ce que nous observons aujourd’hui est clair : les professionnels de l’immobilier ne veulent plus seulement gérer. Ils veulent comprendre, anticiper, fidéliser. Ils veulent reprendre la main sur leur relation client.

Ce changement de paradigme, nous avons commencé à l’expérimenter concrètement ces derniers mois.

Passer d’une logique de traitement à une logique d’interaction. Passer d’une organisation centrée sur les flux à une organisation centrée sur les personnes.

La technologie ne suffit plus, elle doit devenir intelligente

Mais transformer la relation client ne se résume pas à digitaliser les échanges. Ajouter des couches technologiques sans repenser l’usage ne fait que complexifier l’existant.

La prochaine révolution est ailleurs. Elle repose sur la capacité des outils à comprendre, à apprendre, à anticiper. C’est là que l’intelligence artificielle entre en jeu.

Grâce à des partenariats technologiques, nous faisons le choix d’ouvrir la voie à une nouvelle génération d’interactions : plus fluides, plus pertinentes, plus humaines paradoxalement. Car une IA bien utilisée ne remplace pas la relation. Elle la rend possible à grande échelle.

2027 : vers une nouvelle génération de gestion immobilière

Un premier pas vers une refonte complète de la manière dont les professionnels de l’immobilier pilotent leur activité. D’ici 2027, une nouvelle génération de solutions d’administration de biens verra le jour.

Des solutions pensées non plus comme des outils de gestion, mais comme des plateformes de création de valeur relationnelle.

Car demain, la performance d’un acteur immobilier ne se mesurera plus seulement à la qualité de sa gestion.

Mais à la qualité de la relation qu’il entretient avec ses clients.

Remettre l’humain au centre, vraiment

Il est temps de sortir d’une vision purement opérationnelle de notre métier.

Il est temps de réconcilier efficacité et expérience.

Il est temps de redonner du sens à chaque interaction.

La relation client n’est pas un sujet secondaire. Elle est en train de devenir le principal terrain de différenciation du secteur. Et ceux qui sauront la réinventer aujourd’hui seront les leaders de demain.

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