Jardin : Les erreurs de plantation à éviter

Planter en pot n’est pas toujours une bonne idée pour vos plantes… L’expert de Travaux.com met en garde contre les erreurs de plantation les plus courantes et explique notamment pourquoi vos plantes seraient bien plus heureuses en pleine terre.

Le printemps est de retour et, partout en France, les jardiniers s’apprêtent à remettre les mains dans la terre mais attention aux erreurs ! Le jardinage est, certes, une activité gratifiante mais, sans quelques bons réflexes, il est facile de compromettre la santé de ses plantes.

Newsletter MySweetimmo

Eviter les erreurs au jardin

L’une des erreurs les plus fréquentes consiste à les laisser dans un espace trop restreint. Si les pots sont pratiques, les plantes ont souvent besoin d’être installées en pleine terre, ou dans un contenant plus grand, pour se développer correctement. Un espace trop exigu limite le développement des racines et l’accès aux nutriments.

Autre erreur fréquente : laisser les étiquettes en plastique accrochées à la tige après l’achat. Utiles pour le transport, elles doivent être retirées au moment de la plantation. Sinon, elles peuvent comprimer la tige et freiner la croissance de la plante.

Sébastien Lassagne, expert chez Travaux.com, rappelle que le printemps est une période clé, où mieux vaut éviter d’improviser. « Après un long hiver, l’envie de jardiner revient vite, et on a tendance à se précipiter. Mais à vouloir aller trop vite, on fait souvent des erreurs, avec des plantes restées trop longtemps dans leur pot ou installées dans de mauvaises conditions ».

Et il ajoute : « Avant de planter, il est préférable de prendre le temps de s’organiser, vérifier l’état du sol, laisser suffisamment d’espace aux racines et s’assurer que chaque plante est adaptée à son environnement. Ces quelques gestes font vraiment la différence. »

À lire aussi Bien-être à la maison : Les petits changements qui font la différence

Les astuces pour réussir de bonnes plantations

Retirer les attaches en plastique

On oublie souvent d’enlever les attaches en plastique vert fixées à la tige après l’achat. Pourtant, elles sont uniquement là pour le transport et ne sont pas faites pour rester en place.

Si elles ne sont pas retirées au moment de la plantation, elles peuvent comprimer la tige, freiner la croissance et, à terme, tuer la plante.

Éviter de planter en pot

Beaucoup de jardiniers ont le réflexe de planter en pot, sans se rendre compte que la plante peut rapidement s’y sentir à l’étroit. Dans un contenant, la croissance des racines est limitée, l’accès aux nutriments du sol est réduit et les arrosages doivent être bien plus fréquents qu’en pleine terre.

À titre indicatif, le système racinaire d’une plante en bonne santé occupe au moins autant de volume que sa partie aérienne : c’est une bonne façon d’estimer la taille du pot dont elle a besoin. En cas de rempotage, prévoir un contenant plus grand d’au moins 2 cm de chaque côté, pour permettre aux nouvelles racines de se développer.

Si les racines forment une masse compacte, les démêler délicatement et tailler les plus abîmées avec un sécateur propre et désinfecté. Lorsque le rempotage n’est pas possible, retirer un maximum de terre et renouveler le terreau avec un mélange adapté à la plante.

L’ajout de gel rétenteur d’eau et de vermiculite dans le terreau permet par ailleurs de limiter la fréquence des arrosages.

Miser sur les plantes couvre-sol

Les plantes couvre-sol sont idéales pour habiller les zones de terre nue. Elles limitent la pousse des mauvaises herbes, tout en protégeant et en enrichissant le sol. Elles aident aussi à conserver l’humidité et apportent du relief aux massifs. En occupant l’espace, elles laissent peu de place aux indésirables.

Réfléchir avant d’installer un carré potager surélevé

Le bois reste le matériau de référence pour les carrés potagers, à condition de bien le choisir. Le chêne, naturellement imputrescible, ne nécessite aucun traitement. Le pin traité autoclave classe 4 est également une option fiable et durable.

À éviter en revanche : les traverses de chemin de fer, interdites à la vente en France depuis 2018 et dont la réutilisation en aménagement paysager est illégale, en raison des produits chimiques qu’elles contiennent. Enfin, quelle que soit l’option retenue, les cultures en carré surélevé demandent davantage d’arrosage que celles en pleine terre, ce qui peut vite devenir contraignant.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements