Bien-être à la maison : Les petits changements qui font la différence

La semaine européenne de la santé mentale approche. Petits travaux, rangement, lumière…, et si vous envisagiez des changements pour vous sentir mieux vous ? Les conseils de Travaux.com.

Dans un monde qui bouge beaucoup, le domicile reste l’un des rares endroits stables et rassurants. Il devrait être un espace qui nous ressource, loin du stress et de l’agitation extérieure. Pourtant, certains détails du quotidien finissent par peser sur le moral sans qu’on s’en rende vraiment compte.

En France, les adultes passent en moyenne 16,2 heures par jour chez eux, et 22 % des salariés du privé télétravaillent au moins une fois par mois. Une ampoule qui clignote depuis des semaines ? Une poignée de porte qui résiste ? Ces irritants, en s’accumulant, donnent vite l’impression de ne plus maîtriser son environnement. Les régler, c’est reprendre la main et retrouver un peu de calme. Miser sur un rangement malin ou trouver des façons de se reconnecter à la nature, à l’intérieur comme dehors, peut aussi changer beaucoup de choses.

Serge Masson, expert chez Travaux.com, souligne qu’on sous-estime souvent l’influence de son environnement sur son humeur : « Notre logement a un impact réel sur la façon dont on se sent. Il est donc important de s’assurer qu’il nous fait plutôt du bien. Si vous ne vous sentez pas bien chez vous, il est temps de changer ce qui ne va pas. Des ajustements simples peuvent faire une vraie différence : accrocher des photos, ajouter des miroirs, travailler l’éclairage. Pour des travaux plus conséquents, comme installer du rangement ou refaire une peinture, mieux vaut confier le chantier à un artisan : un travail mal exécuté peut vite devenir une nouvelle source de stress plutôt qu’une solution. »

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Régler les petits problèmes du quotidien

Un robinet qui goutte, une poignée qui résiste, une ampoule qui clignote… ces petits désagréments semblent anodins mais génèrent un bruit de fond mental constant. Prendre le temps de les régler améliore l’environnement et allège la charge mentale. Résultat : on se sent plus en contrôle, et le quotidien paraît moins pesant.

Soigner son espace extérieur

Passer du temps dehors joue un rôle clé dans l’équilibre mental. Aménager un extérieur agréable, même modestement, peut faire une vraie différence. Faire appel à un paysagiste permet de concevoir un espace adapté à ses envies et à son mode de vie, pour profiter pleinement de la nature sans aller bien loin.

Laisser entrer la lumière

Après les mois gris de l’hiver, le soleil refait enfin son apparition. La lumière naturelle joue un rôle important sur la santé mentale et physique, notamment en stimulant la production de sérotonine. Pour en profiter au maximum : remplacer les rideaux épais par des voilages, garder les stores ouverts en journée, et placer miroirs et lampes de façon à diffuser la lumière dans toute la pièce.

Faire entrer la nature

Le Shinrin-yoku, ou « bain de forêt », est une pratique japonaise reconnue comme outil de prévention en santé mentale. Son principe : notre connexion à la nature agit directement sur notre niveau de stress et d’anxiété. Introduire des plantes dans son intérieur s’inscrit dans cette idée, avec des effets concrets : meilleure qualité de l’air, atmosphère plus apaisante, cadre de vie plus équilibré.

Désencombrer et s’organiser

Trier et ranger, ce n’est pas seulement une question d’esthétique, car un espace encombré entretient un état d’esprit encombré. Un intérieur ordonné réduit l’anxiété et favorise la clarté mentale. Désencombrer et prévoir un rangement adapté permet de créer un environnement calme, propice à la détente.

Le “dopamine decor”

Le dopamine decor, c’est l’idée de s’entourer de couleurs, de motifs et d’objets qui nous plaisent vraiment pour stimuler la dopamine, l’hormone du plaisir. Quand on aime la pièce dans laquelle on vit, l’humeur suit naturellement. Les teintes chaudes évoquent la joie et le plaisir, tandis que les tons froids comme le bleu favorisent la détente. Jouer avec ces nuances dans son intérieur peut réduire l’anxiété et améliorer le bien-être au quotidien.

Aérer régulièrement

Ouvrir les fenêtres et renouveler l’air intérieur a un effet direct sur la concentration et l’humeur. Une bonne ventilation limite aussi l’apparition de moisissures et l’accumulation d’air vicié, deux facteurs qui nuisent au bien-être. Faire circuler l’air chez soi favorise la clarté mentale et réduit les sensations d’anxiété.

Miser sur un éclairage chaud

Privilégiez des ampoules entre 2 000 K et 3 000 K : plus le chiffre est bas sur l’échelle Kelvin, plus la lumière est chaude. Un éclairage doux aux tons orangés favorise la détente, apaise le stress et soutient la production de mélatonine, contribuant à un sentiment de confort et de sérénité.

Créer des zones distinctes dans son logement

Avec le développement du télétravail, délimiter les espaces devient essentiel pour préserver son équilibre mental. Quand tout se passe dans la même pièce, difficile de décrocher en fin de journée. Dans la mesure du possible, séparer les espaces dédiés au travail, à la détente et aux loisirs aide à instaurer des routines plus saines et des frontières plus claires.

Personnaliser son intérieur

C’est l’occasion de faire de son logement un reflet de soi. Photos de famille, œuvres d’art, souvenirs sentimentaux : ces objets personnels ont un effet réel sur l’humeur et contribuent à faire de chez soi un véritable espace de ressourcement.

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