Urbanisme : « La fraîcheur va devenir un marqueur d’attractivité territoriale », Pascal Poncet (Water Connect)
Et si la fraîcheur devenait un critère d’attractivité immobilière ? Pascal Poncet, cofondateur de Water Connect, explique comment l’eau, les fontaines et les îlots de fraîcheur transforment les villes face aux fortes chaleurs.
Demain, on choisira aussi sa ville pour sa capacité à rester vivable l’été. À l’heure du réchauffement climatique, Pascal Poncet en est convaincu. Reçu au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo, le président cofondateur de Water Connect transforme depuis 2018 les espaces urbains en îlots de fraîcheur. Son entreprise s’est fait connaître en équipant Paris d’une centaine de fontaines lors des JO 2024.
Une fontaine née d’un concours national
Tout part d’un concours lancé en 2020 par la Ville de Paris et la Solideo : « la fontaine du XXIᵉ siècle ». Water Connect le remporte avec un dispositif évolutif et multi-usages. « Il fallait avoir une fontaine à boire multi-usage, qu’on puisse faire beaucoup de choses avec un seul dispositif et qu’il prenne le moins de place possible sur l’espace public », résume Pascal Poncet.
L’accessibilité guide la conception. « Mon associé est paraplégique, l’accessibilité universelle est très importante », confie-t-il. La fontaine prévoit des accès pour les enfants et les personnes en fauteuil roulant, du braille pour les malvoyants, et même un point d’eau pour les animaux domestiques — une suggestion née du terrain, des passants comme des sportifs ou des touristes.
Une technologie sobre, pilotée à distance
Le modèle phare ajoute la brumisation. Sa singularité : il se passe d’infrastructure lourde. « Ma source, elle fonctionne toute seule, une simple arrivée d’eau potable », souligne le dirigeant. Là où les dispositifs brumisants réclament habituellement un compresseur et de l’électricité, le système est piloté à distance et offre aux collectivités un suivi en temps réel des consommations d’eau.
Un marché porté par le climat et la loi
L’enjeu dépasse vite la technique. Avec le plan eau, le plan climat 2030 et la loi AGEC — qui impose un point d’eau dans les établissements recevant plus de 300 personnes —, le marché s’ouvre largement. Water Connect vise les 4 800 villes françaises de plus de 10 000 habitants, et se déploie désormais en Suisse, au Luxembourg, au Maroc et en Arabie Saoudite. « Ces villes-là ont une vraie carte à jouer », estime Pascal Poncet.
Quand la fraîcheur fait l’attractivité
Reste le cœur du sujet : l’immobilier. « L’attractivité résidentielle dépendra aussi de la capacité à vivre confortablement en ville pendant l’été », prévient-il. Une ville qui offre ombre, eau et végétation devient plus accueillante pour les familles, les seniors, les commerces et les touristes. Son message aux élus et aux professionnels du secteur tient en une phrase : « N’hésitez pas à transformer vos quartiers. » Car la qualité climatique de l’espace public, prédit-il, deviendra un marqueur d’attractivité territoriale.