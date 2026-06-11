Fissures liées à la sécheresse : L’aide de l’État s’ouvre à davantage de propriétaires

Face à la multiplication des épisodes de sécheresse, l’État assouplit les conditions d’accès au fonds de prévention argile. Les critères d’éligibilité évoluent tandis qu’un nouveau zonage étend le nombre de logements concernés à partir du 1er juillet 2026.

Les fissures qui apparaissent sur les façades ou les murs des maisons après un épisode de sécheresse ne sont pas toujours liées à un défaut de construction. Elles peuvent être la conséquence d’un phénomène naturel appelé retrait-gonflement des argiles (RGA), de plus en plus fréquent avec le changement climatique.

Pour aider les propriétaires à protéger leur logement avant que les dégâts ne deviennent trop importants, l’État poursuit l’expérimentation du fonds de prévention argile. Depuis le 1er mai 2026, plusieurs critères d’éligibilité ont été assouplis afin d’ouvrir le dispositif à davantage de ménages.

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Qu’est-ce que le fonds de prévention argile ?

Le fonds de prévention argile est une aide expérimentale mise en place par l’État depuis octobre 2025 dans onze départements : Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Dordogne, Gers, Indre, Lot-et-Garonne, Meurthe-et-Moselle, Nord, Puy-de-Dôme, Tarn et Tarn-et-Garonne.

Il permet aux propriétaires occupants de maisons individuelles situées dans des zones fortement exposées au retrait-gonflement des argiles de financer, sous conditions de ressources, des diagnostics de vulnérabilité et certains travaux préventifs.

Le retrait-gonflement des argiles correspond à un mouvement du sol lié aux variations d’humidité. Lors des périodes de sécheresse, les terrains argileux se rétractent. Lorsque les pluies reviennent, ils gonflent à nouveau. Ces mouvements, parfois importants, peuvent provoquer des fissures sur les bâtiments ou fragiliser leurs fondations.

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Ce qui change pour les propriétaires depuis le 1er mai 2026

Un arrêté publié le 23 avril 2026 élargit l’accès au fonds de prévention argile afin de tenir compte de la multiplication des sinistres observés ces dernières années.

Première évolution importante : les maisons éligibles peuvent désormais compter jusqu’à trois niveaux, contre deux auparavant. Le sous-sol et les combles sont pris en compte dans ce calcul.

Autre changement notable : la phase de diagnostic est désormais accessible même lorsque le logement présente déjà des fissures. Jusqu’à présent, certaines situations pouvaient empêcher l’obtention de cette aide.

L’État distingue en effet deux étapes :

le diagnostic de vulnérabilité, qui permet d’évaluer les risques et les solutions à mettre en œuvre ;

les travaux préventifs, destinés à limiter les effets des mouvements de terrain sur le bâtiment.

Pour cette seconde phase, le seuil de largeur des fissures a également été relevé. Les propriétaires peuvent désormais solliciter une aide lorsque les fissures atteignent jusqu’à 5 millimètres, contre seulement 1 millimètre auparavant.

Ces évolutions doivent permettre à davantage de ménages d’agir avant que les dégradations ne deviennent trop importantes et trop coûteuses à réparer.

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Un nouveau zonage qui élargit les zones exposées

L’autre évolution majeure concerne la cartographie des territoires exposés au retrait-gonflement des argiles.

À compter du 1er juillet 2026, un nouveau zonage national entre en vigueur afin de mieux refléter les sinistres enregistrés ces dernières années.

Selon cette nouvelle carte, les zones d’exposition moyenne et forte couvrent désormais 55 % du territoire français, contre 48 % en 2020.

Au total, 12,1 millions de maisons individuelles existantes sont concernées, soit près de 61,5 % du parc de maisons individuelles.

Ce nouveau zonage s’appliquera également aux ventes de terrains constructibles ainsi qu’aux contrats de construction de maisons individuelles.

Les propriétaires souhaitant savoir s’ils peuvent bénéficier du fonds de prévention argile peuvent utiliser le simulateur officiel mis à jour avec le nouveau zonage.

Cet outil permet notamment de vérifier si le logement est situé dans une zone éligible et si les autres conditions d’accès au dispositif sont remplies.

Pour les propriétaires confrontés à l’apparition de fissures, il peut être utile d’effectuer cette vérification rapidement. Les dommages liés au retrait-gonflement des argiles évoluent souvent lentement, mais peuvent s’aggraver au fil des épisodes successifs de sécheresse et de pluie.

Ce que cela change pour les propriétaires Si votre maison est située dans une zone fortement exposée, vous pouvez désormais bénéficier plus facilement d’un diagnostic financé par l’État.

Les maisons comportant jusqu’à trois niveaux peuvent désormais être éligibles.

Les fissures existantes ne bloquent plus l’accès à l’aide destinée au diagnostic.

Le nouveau zonage applicable au 1er juillet 2026 élargit le nombre de logements concernés par le dispositif.

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