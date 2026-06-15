Immobilier : « Agents, mandataires, chasseurs… la force du collectif avant tout », Cyril Fortin (MonHubImmo)

Au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo, Cyril Fortin dévoile Mon Hub Immo, une plateforme qui veut décloisonner la collaboration entre agents, mandataires et chasseurs.

Dans l’immobilier, trouver le bon bien dépend souvent de la capacité des professionnels à travailler ensemble, au-delà de leur réseau ou de leur statut.

« Aucune barrière. C’est la force du collectif avant tout », résume Cyril Fortin au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo. Avec MonHubImmo, le cofondateur veut répondre à un problème très concret : un acheteur cherche un logement, son agent ne l’a pas en portefeuille, mais un autre professionnel peut peut-être le proposer.

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Partager les biens pour mieux répondre aux clients

L’idée de MonHubImmo tient en une promesse : créer un espace commun entre professionnels de l’immobilier. Agents immobiliers, mandataires immobilier – ces indépendants souvent rattachés à un réseau, et chasseurs immobiliers – chargés de trouver un bien pour un acheteur, peuvent y entrer en contact et collaborer.

Pour le grand public, l’enjeu est simple. Un client qui cherche une maison à Saint-Malo, par exemple, n’a pas forcément intérêt à dépendre uniquement du fichier de son interlocuteur. Si un autre professionnel détient le bien, la plateforme doit permettre de créer le lien.

« Le client est au cœur de tout ça », explique Cyril Fortin au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo. Sa plateforme MonHubImmo permet de suivre la collaboration, de sécuriser les échanges et de partager la commission entre professionnels. Une manière de rendre plus lisible un fonctionnement déjà connu du secteur, mais souvent dispersé entre appels, messages et relations personnelles.

Une plateforme commune, sans distinction de réseau

MonHubImmo revendique aujourd’hui 31 réseaux connectés, pour environ 95 agents reliés à l’outil, selon Cyril Fortin. L’objectif n’est pas de remplacer les réseaux existants, mais de leur offrir un terrain commun. Dans un marché plus difficile, où les transactions sont moins automatiques, la circulation de l’information devient un enjeu commercial majeur.

Le positionnement se veut ouvert. Agences traditionnelles, réseaux de mandataires, chasseurs immobiliers : tous peuvent travailler ensemble. C’est ce décloisonnement qui distingue MonHubImmo dans un secteur encore très structuré par les enseignes, les fichiers internes et les habitudes locales.

Le tarif annoncé, 9 euros hors taxes par mois et par agent, vise aussi à rendre l’outil accessible. Pour les professionnels, le bénéfice est opérationnel : ne pas perdre un client faute de bien disponible. Pour les particuliers, il est plus direct encore : augmenter les chances de trouver une réponse à leur recherche.

Hubie et Hugo : remettre de l’humain et de l’outil dans le quotidien

MonHubImmo ne se limite pas au partage de biens. La plateforme intègre aussi Hubie, un réseau social interne destiné aux professionnels de l’immobilier. Il sert à créer des groupes par secteur, par réseau ou par besoin métier. Les têtes de réseau peuvent également l’utiliser pour diffuser des informations ou organiser de la formation.

« Il manquait de l’humain, il manquait de l’échange », explique Cyril Fortin. Dans son esprit, Hubie sert à discuter, créer du lien et préparer les collaborations. MonHubImmo sert ensuite à les formaliser.

Autre brique : Hugo, un assistant intelligent dédié aux questions immobilières. Il peut aider sur des sujets de marché, de négociation, d’annonces, de DPE — le diagnostic de performance énergétique — ou encore de données DVF, qui recensent les ventes immobilières. L’objectif est de centraliser des informations utiles aux conseillers, au lieu de les laisser jongler entre plusieurs outils.

La plateforme ajoute aussi des aides pratiques, comme l’estimation de budgets travaux ou le calcul de MaPrimeRénov’. Des fonctions très terrain, pensées pour accompagner les échanges avec les vendeurs et les acheteurs.

Les Pépite Sweet Awards comme validation de marché

Lauréat des Pépite Sweet Awards, MonHubImmo a gagné en visibilité avant même son lancement opérationnel. Pour Cyril Fortin, cette distinction a surtout confirmé que le besoin existait chez les professionnels.

« Ça nous a confortés sur le fait qu’on avait vraiment souligné un besoin pour les agents », confie Cyril Fortin. La plateforme a été lancée le 1er janvier, puis Hubie le 18 avril. La prochaine étape sera l’intégration annoncée d’un premier réseau dans les semaines ou mois à venir.

Le défi est désormais clair : transformer la collaboration ponctuelle entre professionnels en réflexe quotidien. Et faire du collectif un outil de conquête, pas seulement un mot d’ordre.

Retrouvez l’épisode intégral de Mon Podcast Immo avec Cyril Fortin sur MySweetImmo ainsi que sur toutes les plateformes d’écoute.

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