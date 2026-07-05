Immobilier Antibes : Le château le plus insolite de la Côte d’Azur à vendre 26 millions d’euros

À Antibes, ce château construit en 1870 est proposé à la vente pour 26 millions d’euros. Entièrement rénové, il mêle, sur plus de 1 000 m², patrimoine, décoration médiévale et aménagements insolites, loin des codes habituels des villas de la Côte d’Azur.

En plein cœur d’Antibes, à seulement cinq minutes des commerces et des plages, ce château historique construit en 1870 tranche avec les villas contemporaines qui dominent le marché immobilier azuréen.

Développant 1 013 m² habitables sur un terrain de 3 270 m², il est aujourd’hui proposé à la vente au prix de 26 millions d’euros.

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Un château du XIXᵉ siècle revisité dans un esprit médiéval

À l’intérieur, les propriétaires ont choisi de recréer l’atmosphère d’un château médiéval plutôt que de conserver une décoration classique.

Les plafonds peints à la main, les armures de chevaliers, les casques, les plastrons et une importante collection d’œuvres d’art acquises à travers le monde composent un décor peu commun. Des références à l’histoire napoléonienne côtoient également des pièces plus insolites, comme un lion naturalisé installé près du billard.

Malgré cette mise en scène historique, la maison reste pensée pour un usage quotidien. Les équipements contemporains, notamment les téléviseurs intégrés avec discrétion dans plusieurs pièces, rappellent qu’il s’agit avant tout d’une résidence familiale.

Les détails insolites qui font toute la personnalité de la propriété

Au-delà de son architecture, la propriété se distingue par une série d’aménagements réalisés sur mesure au cours de sa rénovation.

Dans l’espace bien-être aménagé en sous-sol, une baignoire ancienne en pierre, importée d’Italie, s’est révélée trop imposante pour franchir les accès. Elle a finalement été découpée en quatre éléments avant d’être réassemblée sur place.

La salle à manger d’hiver adopte, elle aussi, une approche inattendue. Derrière son décor médiéval se cache un système de portes robotisées dont le mécanisme demeure totalement invisible.

Le cinéma privé bénéficie quant à lui d’une isolation phonique réalisée grâce à un revêtement intégral en liège, posé de façon à rendre les raccords imperceptibles.

La suite principale réserve enfin une curiosité supplémentaire. Une première porte dérobée, dissimulée dans un placard, conduit vers la salle de bains, où est exposée une collection d’œuvres d’art érotiques anciennes. Une seconde porte secrète, cachée dans cette même pièce, ouvre sur un espace de rangement invisible depuis le reste de la maison.

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Un domaine rare en plein centre d’Antibes

Le domaine comprend au total 14 chambres réparties entre le château principal, deux maisons d’amis et un appartement indépendant destiné au personnel. L’une des chambres est équipée d’un lit surélevé, accessible grâce à un escalier conçu sur mesure.

À l’extérieur, le parc paysager offre un environnement préservé en pleine ville. Il accueille une piscine chauffée avec cuisine d’été ainsi qu’un vaste espace bien-être comprenant un spa, un hammam et un sauna aménagés sur trois niveaux. L’ensemble est sécurisé par un système de vidéosurveillance.

« C’est une propriété qui possède une âme formidable. Sa situation en centre-ville, associée à la richesse de ses anecdotes et à sa décoration unique, en fait une opportunité exceptionnelle pour des acheteurs qui recherchent une adresse exclusive et chargée d’histoire », explique Boris Auger, conseiller immobilier chez Janssens Immobilier à Saint-Tropez.

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