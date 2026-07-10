Réseau immobilier : iad franchit le cap des 600 millions d’euros de chiffre d’affaires

Le réseau de mandataires iad franchit pour la première fois le seuil des 600 millions d’euros de chiffre d’affaires. Une progression qui traduit autant la reprise du marché que la montée en puissance de son développement international et de son modèle entrepreneurial.

Les réseaux de mandataires continuent de gagner du terrain dans l’immobilier résidentiel. Dans ce contexte, iad annonce un chiffre d’affaires de 613 millions d’euros pour son exercice clos au 30 juin 2026, soit une progression de 18 % sur un an. En cinq ans, l’activité du groupe a augmenté de plus de 50 %, illustrant le changement d’échelle de ce modèle entrepreneurial sur le marché européen.

Cette croissance intervient alors que le marché immobilier reste contrasté selon les pays, avec une reprise encore inégale des transactions.

Clément Delpirou, président du groupe, souligne cette étape franchie : « Franchir le cap des 600 millions d’euros de chiffre d’affaires marque une étape importante dans l’histoire du groupe. Dans un marché qui reste exigeant, nous démontrons qu’un modèle fondé sur l’entrepreneuriat, l’accompagnement et la technologie peut créer une croissance durable. Cette réussite est avant tout celle de plus de 20 700 entrepreneurs qui développent chaque jour leur activité au sein du réseau. »

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L’international devient un véritable relais de croissance

Si la France demeure le principal marché du groupe, la croissance provient de plus en plus des activités internationales.

Le chiffre d’affaires réalisé hors de France dépasse désormais 81 millions d’euros. Le Portugal reste le premier marché international avec 25,7 M€, devant l’Italie (17,6 M€) et l’Espagne (12,7 M€). Les implantations plus récentes poursuivent également leur développement, notamment au Mexique, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Au total, iad rassemble 20 763 entrepreneurs, en hausse de 13,5 % sur un an. Près d’un quart exerce désormais à l’international, signe de l’élargissement progressif du réseau au-delà de son marché historique.

La France reste le moteur du groupe

Avec 532 millions d’euros de chiffre d’affaires, la France représente toujours l’essentiel de l’activité.

Le réseau y compte 15 978 entrepreneurs et affiche près de 71 000 compromis signés ainsi que près de 66 000 transactions réalisées sur l’exercice, contre 56 000 un an plus tôt.

Selon les chiffres communiqués par l’entreprise, une transaction immobilière intermédiée sur dix réalisée en France est aujourd’hui accompagnée par un conseiller iad.

Ces résultats interviennent alors que les réseaux de mandataires poursuivent leur progression sur le marché français, un mouvement également observé par plusieurs études sectorielles citées par l’entreprise.

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IA, services et développement international : les priorités 2026-2027

Pour le prochain exercice, iad annonce vouloir poursuivre ses investissements dans la technologie, l’intelligence artificielle, la formation et son développement européen.

L’entreprise prévoit notamment de renforcer ses outils d’automatisation, ses assistants basés sur l’IA, la génération de contenus et les solutions d’aide à la vente destinées à ses entrepreneurs. Elle poursuit également le développement de nouveaux services, notamment dans la gestion locative.

En conclusion, Clément Delpirou fixe un cap résolument européen : « Notre ambition dépasse désormais le seul marché français. Nous construisons progressivement la plateforme entrepreneuriale de référence de l’immobilier en Europe. La France constitue notre socle ; l’international est aujourd’hui notre principal levier d’accélération. Notre priorité reste inchangée : donner à chaque entrepreneur les moyens de réussir durablement, quel que soit son marché. »

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