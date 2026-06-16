« Travaux immobiliers : comment éviter les dérapages ? », Xavier Saavedra Largo

Budget qui explose, délais intenables, mauvaises surprises : Xavier Saavedra Largo explique comment éviter les dérapages avant même le lancement du chantier.

Xavier Saavedra Largo est l’invité de ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Au micro d’ Ariane Artinian, ce consultant immobilier indépendant, architecte de formation et diplômé de l’ESSEC, décrypte une angoisse très partagée : les travaux qui tournent mal.

Votre chantier peut-il vraiment exploser du jour au lendemain ? Pour Xavier Saavedra Largo, la réponse est plus dérangeante. Très souvent, le problème ne naît pas sur le chantier. Il était déjà là les travaux. Caché dans un budget trop serré. Dans un diagnostic incomplet. Dans un calendrier irréaliste. Dans une décision repoussée. « Le chantier va agir comme un révélateur des faiblesses qui existent déjà en amont », résume Xavier Saavedra Largo.

Autrement dit : quand les travaux dérapent, il est souvent trop tard pour découvrir que le projet était mal préparé.

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Avant les travaux, le vrai chantier commence

Xavier Saavedra Largo sait de quoi il parle. Il accompagne des investisseurs, des utilisateurs, des family offices et des professionnels sur des opérations immobilières complexes : restructurations, repositionnements de portefeuilles, nouvelles implantations, immeubles à transformer.

Son double regard fait sa force. Il a commencé comme architecte, avant de passer par l’ESSEC, puis par le property et l’asset management. Résultat : il regarde un immeuble à la fois comme un objet technique, financier et opérationnel.

Dans cet épisode, il raconte un projet emblématique. Un immeuble à rénover. Un business plan déjà arrêté. Des délais ambitieux. Un budget tendu. Puis, au démarrage du chantier, la mauvaise surprise : la mérule. Le tout dans une période post-Covid marquée par l’envolée du prix des matériaux. « On s’est retrouvé sans pratiquement pas de marge de manœuvre », raconte Xavier Saavedra Largo.

Le piège des experts en silo

Alors, faut-il multiplier les experts pour éviter les mauvaises surprises ? Pas toujours. Xavier Saavedra Largo met en garde contre une fausse bonne idée. Trop d’intervenants peuvent aussi brouiller la vision d’ensemble. « Multiplier les experts peut avoir l’effet contraire à ce qu’on cherche », prévient Xavier Saavedra Largo.

Chaque spécialiste regarde son sujet. Mais qui relie les informations ? Qui voit qu’une contrainte technique va peser sur le budget ? Qu’un délai administratif va bloquer le calendrier ? Qu’un arbitrage oublié va devenir une bombe à retardement ?

Son conseil vaut pour les professionnels comme pour les particuliers : avant de lancer des travaux, il faut sonder, planifier, hiérarchiser, arbitrer. Et surtout ne pas confondre vitesse et précipitation. « Il faut se faire accompagner par des gens qui savent ce qu’ils font », insiste Xavier Saavedra Largo.

Un épisode utile pour tous ceux qui ont déjà connu, ou redoutent, la phrase que personne ne veut entendre sur un chantier : « On a un problème. »



Vous voulez découvrir un parcours inspirant et des conseils pour surmonter les crises dans l’immobilier ? Écoutez cet épisode Mon Podcast Immo avec Xavier Saavedra Largo, disponible sur MySweetImmo et toutes les plateformes.

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