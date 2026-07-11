Immobilier de luxe : Le marché repart, Junot ouvre de nouvelles agences

Le réseau Junot poursuit son expansion en France et en Belgique. Une stratégie portée par le redémarrage du marché immobilier de luxe parisien et la demande internationale.

Le marché de l’immobilier de luxe à Paris semble avoir retrouvé un rythme plus soutenu… Au premier semestre 2026, la Maison Junot enregistre une progression de 27 % du montant cumulé de ses transactions, portée par le retour des acquéreurs sur le marché des résidences principales après plus de deux années de correction des prix à Paris, la résilience de l’ultra-luxe parisien et une clientèle internationale toujours active.

Cette amélioration s’accompagne d’un raccourcissement des délais de vente. Ils passent de 10,3 semaines en moyenne en 2025 à 9,3 semaines cette année. D’après le réseau, les prix restent globalement stables malgré une légère baisse moyenne de 0,63 % observée sur ses propres ventes.

Le réseau immobilier spécialisé dans l’immobilier de luxe estime entre autre que lorsque les biens sont proposés à un niveau cohérent avec le marché, les négociations restent limitées.

Autre évolution observée par Junot : les ventes motivées par l’arrêt de la location progressent de 50 %. Face aux contraintes réglementaires, fiscales et énergétiques qui pèsent sur certains logements, plusieurs propriétaires choisissent désormais de céder leur bien plutôt que de poursuivre une activité locative.

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L’ultra-luxe reste porté par la rareté et les acheteurs internationaux

Le segment de l’ultra-luxe affiche, lui, une dynamique particulièrement soutenue. Les biens les plus rares trouvent rapidement acquéreur, notamment lorsqu’ils répondent aux attentes d’une clientèle internationale.

La vente récente d’un bien de 8 millions d’euros, cédé en moins d’une semaine à une grande famille française de l’industrie du luxe, illustre la rapidité avec laquelle les biens les plus exceptionnels trouvent acquéreur lorsqu’ils arrivent sur le marché.

Les visites sur les biens proposés à plus de 10 millions d’euros demeurent nombreuses, notamment auprès d’une clientèle internationale qui considère toujours l’immobilier parisien comme une valeur refuge dans un contexte géopolitique et économique incertain.

Selon Junot, les appartements de très grande surface restent particulièrement rares dans les 6ᵉ, 7ᵉ et 8ᵉ arrondissements de Paris. Cette faible disponibilité entretient la dynamique du marché de l’ultra-luxe, où les hôtels particuliers attirent également les acquéreurs recherchant des biens d’exception.

Le réseau indique également constater une hausse des demandes provenant d’acheteurs américains, qui recherchent un pied-à-terre ou une résidence principale à Paris dans un contexte géopolitique jugé plus incertain.

Les transactions comprises entre 2 et 5 millions d’euros restent elles aussi actives, notamment dans les quartiers les plus recherchés de la capitale. Le secteur du parc Monceau continue d’attirer une clientèle familiale française et internationale, tandis que l’agence Junot du Marais enregistre une progression de 51 % de son activité par rapport au premier semestre 2025, selon les chiffres du groupe.

Provence, Atlantique, Bruxelles : pourquoi Junot accélère son développement

Dans ce contexte plus favorable, Junot poursuit sa stratégie de développement avec désormais 30 agences en France et en Belgique.

À Bruxelles, le réseau ouvre une troisième agence à Ixelles après avoir renforcé sa présence à Uccle et Woluwe. En Provence, il rachète l’Agence des Alpilles et du Luberon, qui comprend quatre implantations historiques à Maussane-les-Alpilles, Goult et Saint-Rémy-de-Provence, dont une dédiée à la location saisonnière.

Le groupe renforce également sa présence sur la façade Atlantique, notamment à Nantes, La Baule et Pornic. Ces territoires bénéficient d’une demande soutenue de la part d’une clientèle recherchant un meilleur équilibre entre qualité de vie, proximité avec Paris et accès au littoral.

Cette stratégie illustre la volonté des réseaux spécialisés dans l’immobilier de prestige de consolider leur implantation sur les marchés les plus recherchés. Malgré un contexte économique et géopolitique encore incertain, Junot mise sur une croissance progressive, appuyée sur ses implantations locales et sur une clientèle française comme internationale toujours active sur les marchés les plus exclusifs.

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