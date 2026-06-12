Crédit immobilier : Ce que 0,20 point de plus va vraiment vous coûter

Les courtiers anticipent environ 0,20 point de hausse des taux de crédit d’ici la fin de l’année. Un mouvement modeste en apparence. Mais il ampute mensualités et capacité d’emprunt. MySweetImmo a fait les calculs.

La hausse des taux de la BCE, décidée jeudi, ne provoque pas de choc immédiat. Pourtant, ses effets vont s’installer en silence. Selon CAFPI, les taux de crédit pourraient grimper d’environ 0,20 point d’ici décembre. BPCE table de son côté sur un taux moyen à 3,43 % au quatrième trimestre. Derrière ces décimales, plusieurs milliers d’euros se jouent. Voici ce que cela change, chiffres à l’appui, que vous soyez acheteur, vendeur ou propriétaire.

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Pourquoi 0,20 point pèse plus lourd qu’il n’y paraît

Sur le papier, deux dixièmes de point semblent indolores. En réalité, la mécanique du crédit amplifie chaque décimale. À montant emprunté égal, la mensualité grimpe. À mensualité égale, la banque prête moins. Dans les deux cas, l’emprunteur paie la différence.

Nos calculs partent des barèmes moyens de juin : 3,30 % sur 15 ans, 3,50 % sur 20 ans et 3,60 % sur 25 ans, selon Vousfinancer. Nous y appliquons la hausse de 0,20 point anticipée par les courtiers. Tous les chiffres s’entendent hors assurance emprunteur.

Mensualités : la facture, poste par poste

Premier effet, le plus visible : la mensualité. Concrètement, voici le surcoût pour trois montants d’emprunt courants.

Montant emprunté Durée Mensualité aujourd’hui Après +0,20 pt Surcoût total 200 000 € 15 ans 1 410 € 1 430 € 3 520 € 200 000 € 20 ans 1 160 € 1 181 € 4 960 € 200 000 € 25 ans 1 012 € 1 034 € 6 510 € 300 000 € 20 ans 1 740 € 1 771 € 7 440 € 300 000 € 25 ans 1 518 € 1 551 € 9 770 € 400 000 € 20 ans 2 320 € 2 361 € 9 920 € 400 000 € 25 ans 2 024 € 2 067 € 13 030 €

Calculs MySweetImmo sur la base des barèmes Vousfinancer de juin, hors assurance.

Résultat : 21 euros de plus par mois sur 200 000 € empruntés sur 20 ans. Cela paraît supportable. Mais sur la durée totale du prêt, la facture frôle 5 000 euros. Et sur 400 000 € empruntés sur 25 ans, le surcoût dépasse 13 000 euros. Soit l’équivalent d’une cuisine équipée, envolée dans les intérêts.

Capacité d’emprunt : la perte invisible

Second effet, plus sournois : à mensualité identique, votre enveloppe rétrécit. Autrement dit, le bien que vous pouviez viser hier devient inaccessible demain.

Capacité aujourd’hui Durée Capacité après +0,20 pt Perte 200 000 € 20 ans 196 500 € − 3 500 € 200 000 € 25 ans 195 800 € − 4 200 € 300 000 € 20 ans 294 750 € − 5 250 € 300 000 € 25 ans 293 700 € − 6 300 € 400 000 € 20 ans 393 000 € − 7 000 € 400 000 € 25 ans 391 600 € − 8 400 €

Calculs MySweetImmo, à mensualité et durée constantes, hors assurance.

Pour les acheteurs, le message est simple : faites recalculer votre enveloppe avant de signer un compromis. Notre simulateur de capacité d’emprunt permet une première estimation en quelques clics.

Pour les vendeurs, l’effet est indirect mais réel. À budget donné, les acheteurs solvables se raréfient. En conséquence, l’écart entre prix affiché et prix signé risque de se creuser encore.

Pour les propriétaires, enfin, pas de panique : un prêt à taux fixe en cours ne bouge pas. En revanche, un projet de travaux ou d’investissement locatif coûtera plus cher à financer.

Quatre leviers pour limiter la casse

D’abord, boucler son dossier avant les barèmes de juillet. Les banques prêtent toujours, et certaines affichent encore 3,10 % sur 20 ans.

Ensuite, faire jouer la concurrence. Les écarts entre établissements atteignent parfois 0,40 point pour un même profil. Un courtier peut accélérer la comparaison.

Troisième levier : la délégation d’assurance. Sur un prêt de 300 000 €, changer d’assurance emprunteur peut économiser plusieurs milliers d’euros. De quoi neutraliser, voire effacer, le surcoût de la hausse.

Enfin, ajuster son plan de financement. Augmenter l’apport ou allonger légèrement la durée permet de préserver la mensualité cible. Rendez-vous fin juin, avec la publication des taux d’usure du troisième trimestre.

Hausse des taux : Les réponses aux questions que vous vous posez vraiment

De combien les taux de crédit immobilier vont-ils augmenter en 2026 ?

Les courtiers anticipent environ 0,20 point de hausse d’ici la fin de l’année. BPCE projette un taux moyen de 3,43 % au quatrième trimestre 2026.

Combien coûte une hausse de 0,20 point sur un crédit de 300 000 € ?

Sur 20 ans, la mensualité augmente d’environ 31 euros. Sur la durée totale du prêt, le surcoût atteint près de 7 400 euros, hors assurance.

Une hausse des taux réduit-elle ma capacité d’emprunt ?

Oui. À mensualité égale, 0,20 point de plus réduit la capacité d’emprunt d’environ 2 %. Pour un budget de 300 000 € sur 25 ans, la perte avoisine 6 300 euros.

Faut-il emprunter avant juillet ?

Les barèmes de juin restent attractifs et la concurrence bancaire joue encore. Ceux de juillet pourraient intégrer une partie de la hausse de la BCE.

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