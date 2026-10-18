Immobilier Gassin : Une pépite avec plage privée à vendre 7,8 millions d’euros

À deux kilomètres de Saint-Tropez, cette villa de 170 m² à Gassin dispose d’un accès direct à la plage, d’un garage à bateau et d’une piscine à débordement. Son prix : 7,8 millions d’euros.

Descendre se baigner depuis son jardin, puis partir en bateau vers Saint-Tropez : c’est la particularité de cette villa mise en vente à Gassin. Affichée à 7,8 millions d’euros par Janssens Immobilier Knight Frank, la propriété réunit une maison de 170 m², un terrain de 1 200 m² et un accès direct à la mer. Son équipement le plus singulier se trouve au bord de l’eau : un garage à bateau privatif de 4 mètres sur 10.

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Un garage à bateau pour rejoindre Saint-Tropez par la mer

Devant la maison, une plage naturelle bordée de rochers permet d’accéder directement à l’eau. Le garage à bateau prolonge cet usage du littoral : selon l’agence, il faut environ cinq minutes de navigation pour rejoindre le port de Saint-Tropez et quinze minutes pour rallier les plages de Pampelonne.

La propriété se situe à deux kilomètres du centre de Saint-Tropez, à proximité des plages de la Bouillabaisse. Les villages de Gassin et de Port-Grimaud sont accessibles à vélo.

L’intérêt de cette implantation tient autant à l’accès à l’eau qu’à la vue. Le panorama embrasse le golfe et les lumières de la côte le soir. En hiver, selon l’agence, les sommets enneigés des Alpes du Sud sont aussi visibles.

« Au-delà de l’accès direct à l’eau et du garage à bateau, la force de cette maison tient à sa proximité immédiate avec la mer depuis chaque pièce et depuis la piscine. La vue reste animée le soir grâce aux lumières de la côte », souligne Renan Brun, conseiller en immobilier à l’agence Janssens Immobilier de Saint-Tropez.

Quatre chambres et une piscine face au golfe

Entièrement rénovée en 2015, cette villa d’exception s’organise sur deux niveaux. Le niveau principal accueille une pièce de vie avec cheminée, une cuisine ouverte équipée, un cellier et une première suite. À l’étage inférieur, trois autres chambres disposent chacune de leur salle d’eau privative et d’un accès direct à la terrasse face à la mer.

À l’extérieur, le terrain arboré de 1 200 m² comprend une piscine à débordement bordée d’une terrasse en teck, ainsi qu’un espace bar et cuisine d’été. La maison est climatisée et le stationnement permet d’accueillir trois véhicules.

Cette propriété offre une autre configuration que les grandes villas situées sur les hauteurs du secteur, comme cette maison neuve de 800 m² proposée à 14,9 millions d’euros à Gassin. Ici, les 170 m² habitables s’accompagnent d’un accès direct au rivage et d’un équipement destiné à la navigation.

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Un prix affiché de 7,8 millions d’euros

La villa est commercialisée au prix de 7 800 000 euros, avec les honoraires d’agence à la charge du vendeur. Ce montant porte sur l’ensemble de la propriété : la maison, le terrain et ses aménagements, dont la piscine et le garage à bateau.

L’emplacement en bord de mer place le bien sur un segment particulier du marché immobilier. Dans son analyse du marché du luxe sur la Côte d’Azur, Kretz Real Estate souligne notamment l’intérêt des acquéreurs pour la vue mer et les emplacements rares.

L’accès direct au littoral constitue aussi l’un des critères qui distinguent les propriétés étudiées dans le classement européen des prix de l’immobilier de luxe en bord de mer d’Engel & Völkers.

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