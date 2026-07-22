Immobilier Golfe de Saint-Tropez : À quoi ressemble une villa neuve à 14,9 millions d’euros?

À Gassin, dans le domaine sécurisé de Sinopolis, une villa contemporaine de 800 m² vient d’être mise en vente pour 14,9 millions d’euros. Cette propriété clé en main illustre la forte demande pour les biens neufs de prestige dans le Golfe de Saint-Tropez.

Les villas neuves, entièrement aménagées et disponibles sans délai constituent aujourd’hui l’un des segments les plus rares du marché immobilier de prestige dans le Golfe de Saint-Tropez. Entre la rareté du foncier, les délais de construction et une demande internationale toujours soutenue, les biens livrés clés en main sont peu nombreux.

C’est dans ce contexte qu’une propriété située sur les hauteurs du domaine privé et sécurisé de Sinopolis, à Gassin, vient d’être mise sur le marché par Janssens Immobilier au prix de 14,9 millions d’euros.

Newsletter MySweetimmo

Une villa neuve pensée pour profiter de la vue sur le Golfe

Développant environ 800 m² sur un terrain paysager de 2 100 m², la villa a été conçue pour tirer parti d’un panorama qui s’étend du port de Saint-Tropez jusqu’aux sommets des Alpes du Sud.

Les larges baies vitrées coulissantes disparaissent entièrement dans les murs afin d’ouvrir les espaces de vie sur les terrasses, le jardin et la piscine à débordement, dans une continuité avec le paysage.

« Les codes de la maison provençale sont ici respectés tout en apportant un esprit plus moderne et actuel, explique Boris Auger, directeur de l’agence Janssens Immobilier de Saint-Tropez. L’ambiance est très cosy avec des matériaux très nobles comme la pierre de Bourgogne, le marbre Taj Mahal ou Patagonia, du parquet et des meubles en chêne massif, ainsi que des peintures à la chaux. »

Renan Brun, conseiller de l’agence, souligne également l’intérêt de cette implantation.

« Il y a un véritable effet “whaou” quand on est dans les pièces de vie et les terrasses avec cette vue dominante. Le fait d’être dans un domaine sécurisé à l’entrée de Saint-Tropez est un atout majeur. La position est unique : on voit même les Alpes enneigées en hiver. »

Des prestations dignes d’un hôtel particulier

La propriété propose six chambres en suite, dont une suite principale équipée d’une baignoire îlot orientée vers la mer.

Les espaces de loisirs comprennent une salle de cinéma privée, une salle de sport, une salle de jeux et une cave à vin. Un appartement indépendant est également prévu pour un gardien chargé de l’entretien et de la sécurité de la propriété.

Le garage peut accueillir au moins huit véhicules.

Les volumes participent aussi au confort de la maison, avec des hauteurs sous plafond importantes, notamment dans les espaces situés au sous-sol où elles dépassent par endroits 5,5 mètres.

Pourquoi les villas clés en main restent si recherchées à Saint-Tropez

Sur le marché ultra-premium de la presqu’île, les acquéreurs recherchent de plus en plus des biens immédiatement habitables, sans travaux ni délai de livraison. Cette demande se heurte toutefois à une offre limitée, notamment pour les constructions neuves bénéficiant d’un emplacement dominant et d’une vue mer.

La disponibilité immédiate de cette propriété constitue ainsi l’un de ses principaux atouts dans un secteur où les réalisations de cette ampleur restent exceptionnelles.

En conclusion, Boris Auger résume les caractéristiques du bien : « En conclusion, cette maison possède une vue mer des plus incroyables, des volumes impressionnants et des prestations des plus haut de gamme. »

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements