Immobilier Saint-Barthélemy : Pépite à vendre 40 millions d’euros

Le Manoir de Lurin est un bijou à Saint-Barthélemy qui incarne parfaitement l’esprit de l’île. Situé à proximité de la plage de Gouverneur et du centre animé de Gustavia, elle offre environ 550 m² habitables sur un terrain de 7 667 m².

Nichée sur les hauteurs de Lurin à Saint-Barthélemy, cette superbe villa de style colonial bénéficie d’un cadre tropical exceptionnel avec une vue mer totalement dégagée. Implantée sur un terrain de 7 667 m², la propriété offre environ 550 m² habitables, répartis entre une résidence principale et plusieurs bungalows indépendants.

Elle est proposée à la vente par le réseau John Taylor pour 40 millions d’euros.

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Une maison ouverte

L’architecture coloniale caribéenne est spécifiquement conçue pour s’adapter aux climats tropicaux, avec des intérieurs aérés, des toitures en pente et de larges vérandas favorisant la ventilation naturelle.

Elle mêle des influences européennes : espagnoles, françaises et britanniques, à des matériaux et savoir-faire locaux tels que le bois et la pierre. Les couleurs vives, les persiennes et les galeries extérieures en sont également des éléments caractéristiques, créant un équilibre harmonieux entre élégance et adaptation au climat.

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Une villa caribéenne

La propriété séduit particulièrement par son charme caribéen authentique, avec ses finitions en bois naturel, son architecture antillaise traditionnelle et ses nombreux espaces de vie extérieurs.

À l’extérieur, une piscine de 15 mètres, agrémentée d’une cuisine d’été, offre un cadre idéal pour profiter pleinement du climat et de somptueux couchers de soleil.

Idéalement située à proximité de la plage de Gouverneur et du centre animé de Gustavia, la villa incarne parfaitement l’esprit de l’île, lui conférant un caractère unique et en faisant une opportunité rare sur le marché.

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