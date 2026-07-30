Immobilier de luxe : Pourquoi la Côte d’Azur résiste au ralentissement du marché

Alors que le marché immobilier classique s’est stabilisé, le luxe continue de progresser sur la Côte d’Azur. Demande internationale, rareté des biens et émergence de nouveaux secteurs expliquent cette dynamique observée par Kretz Real Estate.

Le marché immobilier traditionnel a retrouvé un rythme plus mesuré ces derniers mois. Celui du luxe suit une trajectoire différente. En Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), la demande reste soutenue sur les biens les plus haut de gamme, malgré des niveaux de prix toujours élevés.

Selon Kretz Real Estate, la région représente près de 20 % de ses ventes depuis le début de l’année 2026. Le réseau immobilier y a enregistré 70 millions d’euros de transactions, avec un prix moyen de vente de 1,628 million d’euros.

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La Côte d’Azur reste l’un des marchés du luxe les plus dynamiques de France

La façade méditerranéenne continue de concentrer une part importante des transactions les plus prestigieuses. Selon Kretz Real Estate, la région PACA regroupe 40 % des ventes réalisées sur le segment de l’ultra-luxe, principalement dans les Alpes-Maritimes, le Var et les Bouches-du-Rhône.

Les niveaux de prix témoignent de cette attractivité. Dans les secteurs les plus recherchés, comme Antibes ou le Cap d’Antibes, les valeurs peuvent atteindre jusqu’à 15 000 euros le mètre carré. Dans le Var, les prix ont progressé de 12 % sur cinq ans et de près de 30 % en dix ans, toujours selon les données de l’entreprise.

Dans ce contexte, les biens offrant une vue mer, un emplacement rare et des prestations haut de gamme continuent de trouver rapidement acquéreur. La rareté du foncier contribue également à maintenir une forte tension sur ce marché.

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La hausse des prix pousse les acheteurs vers de nouveaux secteurs

La progression des prix dans les communes les plus recherchées entraîne un déplacement progressif de la demande vers des marchés encore plus accessibles.

Kretz Real Estate observe ainsi un intérêt croissant pour plusieurs villes du littoral, parmi lesquelles Hyères, Bandol, Sanary-sur-Mer, Bormes-les-Mimosas, Le Lavandou, Carry-le-Rouet ou encore Sausset-les-Pins. Selon le réseau immobilier, les prix y affichent une décote pouvant atteindre 20 à 30 % par rapport aux secteurs les plus premium comme Cannes, Saint-Tropez ou le Cap d’Antibes.

Cette évolution se traduit également dans les ventes réalisées depuis le début de l’année, réparties entre la métropole marseillaise, le littoral varois, la Côte d’Azur et l’arrière-pays. Pour Kretz Real Estate, cette diversification confirme que le marché du luxe s’étend désormais au-delà de ses destinations historiques.

Une récente transaction à Saint-Cyr-sur-Mer illustre cette tension : une villa d’architecte affichée à 8 millions d’euros a reçu deux offres au prix.

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Vue mer, patrimoine et qualité de vie : Les critères qui font toujours la différence

Si la clientèle française demeure majoritaire, la dimension internationale reste particulièrement forte sur ce marché. Selon Kretz Real Estate, les acheteurs étrangers peuvent représenter jusqu’à 40 % des acquéreurs selon les secteurs. Les Américains, Britanniques, Allemands, Canadiens, Suisses et Belges figurent parmi les nationalités les plus présentes.

Au-delà de la localisation, les acquéreurs recherchent désormais des biens offrant une identité forte. Vue mer, propriétés de caractère, valeur patrimoniale, environnement préservé ou encore qualité de vie figurent parmi les critères les plus recherchés. Le développement du télétravail et des séjours prolongés contribue également à renforcer cette demande.

Dans ce marché où l’offre demeure limitée, l’accompagnement local devient un facteur déterminant pour identifier les opportunités disponibles.

« En PACA, la forte tension sur les zones historiques accélère le report de la demande vers des marchés jusqu’ici considérés comme moins prime. Ces territoires, plus accessibles, enregistrent aujourd’hui certaines des plus fortes hausses, car ils répondent à une nouvelle attente : plus d’usage, plus de qualité de vie et plus de potentiel patrimonial. La région PACA reste une exception sur le marché du luxe et de l’ultra-luxe, et continue de démontrer sa résilience dans le temps», explique Alexandre Bruneau, Directeur Général de Kretz Real Estate.

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