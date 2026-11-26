Cinq séances de coaching, pas de prompteur, et la moitié des candidats écartés en route : voilà ce que demande un talk de 8 minutes. Au micro d’Ariane Artinian pour Mon Podcast Immo, Michel Lévy-Provençal et Sophie Bourg racontent les coulisses de TEDxleboncoin.

Invités d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo, Michel Lévy-Provençal, fondateur de TEDxParis, et Sophie Bourg, directrice du marketing et de la communication de leboncoin immo, ouvrent les coulisses de TEDxleboncoin, dont la première édition, « Habiter le monde qui vient », a réuni une dizaine d’intervenants à Paris il y a quelques semaines.

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Prise de parole en public : Cinq séances de coaching pour un talk de 8 minutes

« Ça ne s’improvise pas, une prise de parole en public en 8 minutes », prévient Michel Lévy-Provençal. Chaque intervenant suit en moyenne cinq séances de coaching avec les équipes de Brightness, et monte sur scène sans prompteur. « Ils n’apprennent pas leur texte par cœur. Ils apprennent leur structure, leur introduction et leur conclusion », détaille-t-il. Restent les répétitions, trois à cinq par talk, et une part d’imprévu : « C’est accepter qu’à un moment donné, on perde le fil. C’est ce qui fait le sel du talk. »

Tous les candidats n’arrivent pas au bout. « Quand on démarre une programmation, on a une vingtaine d’intervenants pressentis. Au final, on arrive à 12 prévus sur scène, et on en perd encore un à deux dans la dernière ligne droite », reconnaît le fondateur de TEDxParis. Un message pas assez original, un intervenant qui ne s’investit pas ou qui tombe malade : les raisons varient, et ce tri se fait, assure-t-il, « de manière totalement transparente ».

https://youtu.be/vRfGWgD5mp4

TEDxleboncoin : Une deuxième édition en préparation

Pourquoi un portail immobilier s’offre-t-il un TEDx ? « On est sur un marché saturé d’informations. Nous voulions prendre un peu de temps long, parce que dans n’importe quelle mutation, il y a des tendances de fond », explique Sophie Bourg. Ces tendances sont technologiques, « mais pas que » : devant des professionnels, des particuliers, des associations et des responsables politiques, la soirée a aussi traité du vieillissement de la population et de la façon de vivre avec les autres. Le ministre Vincent Jeanbrun y a raconté son rapport personnel au logement. « L’habitat, ça dépasse le logement », résume-t-elle.

La suite est déjà en chantier. « On travaille dessus. On fait tout pour que ce ne soit qu’une première édition et que ça devienne un rendez-vous récurrent », annonce la directrice marketing.

Interview réalisée par Ariane Artinian au salon RENT, novembre 2026. Retrouvez tous les épisodes de Mon Podcast Immo sur MySweetImmo, ou écoutez celui-ci sur votre plateforme préférée.

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