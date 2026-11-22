Les patrons des plus grosses agences immobilières s’entraident au Top 100 Immobilier, qui lance un outil d’apport d’affaires et soutient la Fondation I Loge You. Sébastien Tedesco le raconte au micro d’Ariane Artinian pour Mon Podcast Immo.

Trois cents, quatre cents, parfois six cents ventes par an, de la gestion locative, du syndic, plusieurs sites : à cette taille, un patron d’agence ne trouve plus grand monde à qui comparer ses soucis. Sébastien Tedesco, coach et formateur, a cofondé le Top 100 Immobilier pour ces dirigeants-là. « Ils cherchaient un endroit où échanger, partager entre pairs des bonnes pratiques, trouver des solutions collectives », raconte-t-il.

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Top 100 Immobilier : Un cercle réservé aux agences de plus d’un million d’euros

L’entrée se mérite. Il faut réaliser plus d’un million d’euros de chiffre d’affaires pour candidater, mais la barre réelle est plus haute. « Le chiffre d’affaires moyen de nos membres est aujourd’hui quasiment à 5 millions d’euros », précise Sébastien Tedesco. Ces entreprises sont installées de longue date, partout en France. « Nous avons des agences immobilières qui existent depuis cent ans et plus, sur trois ou quatre générations parfois », souligne-t-il.

Les membres adhèrent pour un an. Ils se retrouvent deux fois par mois en visio et trois fois par an en présentiel. Chacun bénéficie d’une exclusivité territoriale, la condition pour parler vrai selon le cofondateur : il s’agit de « ne pas avoir à échanger avec le confrère du trottoir d’en face ». Le label sert aussi à l’extérieur, pour la marque employeur, le recrutement et la relation avec les clients.

La candidature se dépose en ligne, puis les fondateurs rencontrent les dirigeants. « C’est moins une question de chiffres qu’une question de valeurs et de volonté de contribuer », assure Sébastien Tedesco.

« L’immobilier n’est presque plus que la matière »

De quoi parlent ces patrons entre eux ? Assez peu de mandats et de visites. Leurs entreprises cumulent la transaction, le syndic et, de plus en plus, le courtage en crédit, en assurance ou en travaux. Certaines emploient 50, 60, voire 100 collaborateurs. « Ce sont des problématiques de chefs d’entreprise de haut niveau, où l’immobilier n’est presque plus que la matière, et pas forcément le fond des discussions », observe-t-il.

Le coach refuse d’ailleurs le rôle du sachant. « En fait, ils se coachent eux-mêmes. Le contenu n’est pas chez nous, il est chez les membres », explique-t-il. Il dit avoir découvert chez eux une « grande générosité » : « Ils sont là pour recevoir beaucoup de choses, et la plupart d’entre eux contribuent énormément au reste de la communauté. »

Un outil d’apport d’affaires et un don à la Fondation I Loge You

Sébastien Tedesco est venu au salon avec deux annonces. La première répond à une demande des adhérents : un outil pour se recommander des clients d’une région à l’autre. « Il va leur permettre de s’envoyer acheteurs, vendeurs, bailleurs, syndic, recrutement », détaille-t-il.

La seconde lui tient « particulièrement à cœur ». Le Top 100 Immobilier reversera une part de son chiffre d’affaires à la Fondation I Loge You, présidée par Isabelle Larochette. « Nous sommes très contents de pouvoir contribuer aux belles œuvres de la fondation », se réjouit-il.

IA : Ces patrons d’agences qui créent leurs propres outils

Reste l’intelligence artificielle, « un énorme sujet » au sein du cercle. Sébastien Tedesco se dit impressionné par ce qu’il y voit : « Nous sommes face à des dirigeants très établis qui, pourtant, la nuit, geekent leurs propres outils pour coller à leurs usages et apporter du service à leurs équipes. »

Il y voit un avertissement pour les éditeurs de logiciels. « C’est une vraie révolution, avec des barrières à l’entrée qui sont tombées dans le développement d’outils. Ces entreprises développent de plus en plus leurs propres outils, et ce sont de vrais enjeux que les acteurs de la PropTech doivent bien avoir en tête », prévient-il.

Interview enregistrée au salon RENT, novembre 2026. Retrouvez tous les épisodes de Mon Podcast Immo sur MySweetImmo, ou écoutez celui-ci sur votre plateforme préférée.

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