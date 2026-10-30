A vendre à Bordeaux : Elégante maison en pierre face au Jardin Public 

Cette élégante maison en pierre de 220 m² avec un jardin paysagé de 150 m² située en face du Jardin Public de Bordeaux est proposée à la vente par Barnes.

Maison en pierre face au Jardin Public de Bordeaux

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© Barnes

Par MySweetImmo , le 30 octobre 2026
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Cette élégante maison en pierre de 220 m², est idéalement située à Bordeaux, à une adresse rare donnant directement sur le Jardin Public.

Maison en pierre face au Jardin Public de Bordeaux
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Une maison ancienne avec jardin

Cette demeure de caractère bénéficie d’un jardin paysagé de 150 m², véritable prolongement des espaces de vie. Au rez-de-chaussée, une entrée dessert une cuisine indépendante ainsi qu’un vaste séjour ouvert sur le jardin, offrant un cadre convivial et privilégié au cœur de la ville.

Le premier étage accueille trois chambres et une salle de bains. Au dernier niveau, un grand studio indépendant, doté d’une salle d’eau et d’une kitchenette, offre de multiples possibilités d’aménagement, que ce soit pour recevoir des invités, créer un espace de travail ou préserver l’autonomie d’un membre de la famille. Une buanderie complète cet étage.

Une cave vient s’ajouter aux prestations de cette maison, avec la possibilité de louer deux places de stationnement à quelques mètres.

Maison en pierre face au Jardin Public de Bordeaux
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Un emplacement privilégié

Une adresse rare face à l’un des espaces verts emblématiques de Bordeaux, qui conjugue le charme de la pierre, un jardin privatif et un emplacement privilégié au cœur de la ville.

Maison en pierre face au Jardin Public de Bordeaux

Le prix : 1 470 000 €. Le contact : Barnes.

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