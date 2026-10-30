A vendre à Bordeaux : Elégante maison en pierre face au Jardin Public 

Cette élégante maison en pierre de 220 m² avec un jardin paysagé de 150 m² située en face du Jardin Public de Bordeaux est proposée à la vente par Barnes.

Cette élégante maison en pierre de 220 m², est idéalement située à Bordeaux, à une adresse rare donnant directement sur le Jardin Public.

Newsletter MySweetimmo

Une maison ancienne avec jardin

Cette demeure de caractère bénéficie d’un jardin paysagé de 150 m², véritable prolongement des espaces de vie. Au rez-de-chaussée, une entrée dessert une cuisine indépendante ainsi qu’un vaste séjour ouvert sur le jardin, offrant un cadre convivial et privilégié au cœur de la ville.

Le premier étage accueille trois chambres et une salle de bains. Au dernier niveau, un grand studio indépendant, doté d’une salle d’eau et d’une kitchenette, offre de multiples possibilités d’aménagement, que ce soit pour recevoir des invités, créer un espace de travail ou préserver l’autonomie d’un membre de la famille. Une buanderie complète cet étage.

Une cave vient s’ajouter aux prestations de cette maison, avec la possibilité de louer deux places de stationnement à quelques mètres.

À lire aussi A vendre à Cannes : Appartement sur la Croisette avec jardin et piscine privée

Un emplacement privilégié

Une adresse rare face à l’un des espaces verts emblématiques de Bordeaux, qui conjugue le charme de la pierre, un jardin privatif et un emplacement privilégié au cœur de la ville.

Le prix : 1 470 000 €. Le contact : Barnes.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements