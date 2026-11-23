Réviser le juridique et les techniques commerciales en lançant les dés ? Au micro de Baptiste Julien Blandet pour Mon Podcast Immo, le formateur Thierry Galdeano présente Winimmo, son jeu de plateau pour agents immobiliers.

Trois ans et demi de travail, plus d’une quarantaine de cases et une monnaie maison, la « win » : Winimmo est un jeu de société conçu pour former les agents immobiliers. Invité de Mon Podcast Immo, au micro de Baptiste Julien Blandet, son créateur Thierry Galdeano en détaille les règles. Cet ancien agent immobilier dirige aujourd’hui J’apprends l’immo, un organisme de formation certifié Qualiopi.

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Winimmo : Des questions juridiques et commerciales pour gagner des mandats

Le jeu emprunte au Monopoly son plateau, ses dés et ses pions. « C’est un jeu qui permet de réviser l’immobilier pour les expérimentés, avec des questions juridiques et des questions commerciales, et d’apprendre le métier pour les débutants », explique Thierry Galdeano. Chaque bonne réponse rapporte un mandat, simple ou exclusif, que le joueur échange contre des gains lorsqu’il arrive sur une case vente.

Des cartes opportunités introduisent ensuite les aléas de la profession, favorables ou pénalisants. « Ça nous permet de vivre le métier d’agent immobilier de l’intérieur, avec de vraies situations », souligne le formateur, qui s’est inspiré de ses années d’agence.

Reste la stratégie. Le détenteur de la carte « gestion locative » encaisse des revenus locatifs chaque fois qu’il s’arrête sur la case correspondante. Ces cartes spéciales se revendent entre joueurs, 10 000 wins au maximum, et le prix se discute. « Vous avez des adversaires qui peuvent refuser de vous donner cet argent et qui négocient », précise-t-il.

Une partie d’une heure, à deux ou en équipes

La partie est chronométrée : une heure en général, d’après les tests menés auprès d’agents immobiliers. Quand l’alarme sonne, le joueur qui a amassé le plus de gains l’emporte. On s’affronte à un contre un, à deux contre deux ou en équipes.

Dans une agence de Caen, une formation sur l’exclusivité s’est ainsi terminée par une partie à trois équipes de trois. « Déjà, ils se challengent entre eux. Ils ne sont pas d’accord sur la réponse juridique ou commerciale. Après, ils valident », raconte Thierry Galdeano.

Le jeu démarre en précommande. « J’ai vendu beaucoup de jeux déjà », indique son créateur. Les premières livraisons sont prévues en fin d’année, les suivantes en janvier.

2027 : « On veut vous voir en vrai aussi »

Sur le terrain, le formateur voit deux catégories de professionnels. Les uns ont conservé un stock de 20 à 30 mandats exclusifs, qui maintient leur activité. Les autres ont été surpris par la remontée des taux d’intérêt et le changement de comportement des acheteurs.

À tous, il adresse le même conseil pour 2027 : ne pas tout miser sur les réseaux sociaux. « Le professionnel de l’immobilier qui travaille bien est en général intégré dans le tissu socio-économique de sa commune ou de son quartier. C’est pour ça qu’on fait appel à lui : parce qu’on le connaît en vrai, pas parce qu’on l’a vu sur Facebook ou Instagram », observe-t-il.

La communication digitale doit donc relayer le travail de terrain, pas le remplacer. Thierry Galdeano le répète à ses stagiaires : « Si vous ne faites que du digital, vous allez devenir digitaux et votre commission d’agence sera virtuelle aussi. »

Interview réalisée par Baptiste Julien Blandet au salon RENT, novembre 2026, où il est aussi question d’intelligence artificielle et de période préélectorale. Retrouvez tous les épisodes de Mon Podcast Immo sur MySweetImmo, ou écoutez celui-ci sur votre plateforme préférée.

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