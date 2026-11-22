Vos mandats de vente ne partent pas ? Au micro d’Ariane Artinian pour Mon Podcast Immo, François Moerlen (Locagestion) explique comment ses agences partenaires les mettent en location, et fixe un seuil de rentabilité : 100 lots.

Quand les ventes ralentissent, que faire des mandats qui ne partent pas ? François Moerlen, fondateur et président de Locagestion, centrale de gestion locative qui compte 2 000 partenaires en France, a sa réponse : « Quand nos agences font un peu moins de transactions, elles font des locations et proposent de la gestion avec nous. »

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Mandats non vendus : Les louer plutôt que les laisser partir

L’intérêt dépasse la simple diversification. « Plutôt que de laisser partir ces mandats, elles mettent les biens en location pour les occuper et les valoriser », explique-t-il.

Son moral ? « Il est rose, il est excellent, comme MySweetImmo », lance le dirigeant, qui juge le marché locatif solide : « Il est très demandé. Il y a un peu de pénurie, c’est vrai, mais tous les logements sont occupés. C’est un très beau marché de l’immobilier. »

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Gestion locative : Pas rentable en dessous de 100 lots, selon Locagestion

Faut-il pour autant monter son propre service de gestion ? « Se lancer seul dans la gestion locative n’est jamais une très bonne idée quand on part de zéro. Avec moins de 100 lots, on n’est pas rentable », prévient François Moerlen.

Sa solution est aussi son métier : confier la gestion à Locagestion pour continuer à vendre et à louer « sans rester à faire de la comptabilité derrière son ordinateur ».

Locagestion : Une plateforme entièrement réécrite pour ses 30 ans

Locagestion vient de fêter ses 30 ans. « Nous avons tout réécrit et livré cette année une version complètement nouvelle de notre plateforme », indique son fondateur. Premier chantier : la sécurité des données et la protection contre les intrusions, sur lesquelles l’entreprise a, dit-il, « travaillé très fort », sans prétendre être protégée de tout.

Autre nouveauté : « de l’IA à tous les étages » des outils, censée permettre de multiplier les locations et d’offrir plus de fonctionnalités aux locataires, aux propriétaires et aux agences.

IA : « La gestion locative va rester un métier très humain »

De là à confier les locataires à une machine ? « Il y a autant de sujets particuliers que de locataires, de propriétaires et de biens. L’IA est faite pour traiter des sujets de masse », tranche François Moerlen. Et les clients, selon lui, veulent autre chose : « Être compris, écoutés et traités en tant qu’humains. »

Interview enregistrée au salon RENT, novembre 2026. Retrouvez tous les épisodes de Mon Podcast Immo sur MySweetImmo, ou écoutez celui-ci sur votre plateforme préférée.

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