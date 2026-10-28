Immobilier : Votre voisin peut-il déplacer votre droit de passage ?
Vous bénéficiez d’un droit de passage sur le terrain voisin ? Son tracé peut être déplacé, même malgré votre refus. Le propriétaire doit toutefois démontrer une gêne sérieuse et proposer un accès aussi commode, rappelle la Cour de cassation.
- Le 1er octobre 2026, la Cour de cassation a validé le déplacement d’une servitude de passage (un droit de passage sur le terrain d’autrui) malgré l’opposition de ses bénéficiaires, après avoir constaté une gêne sérieuse pour le propriétaire du terrain traversé.
- Selon l’article 701 du Code civil, le propriétaire d’un terrain traversé par une servitude de passage ne peut ni en diminuer l’usage ni la rendre plus incommode ; il ne peut proposer un autre tracé que si l’emplacement initial lui est devenu plus onéreux ou l’empêche de faire des réparations avantageuses, et le nouveau passage doit être aussi commode.
- Acheteur d’un terrain ou agent immobilier : demandez au notaire l’acte qui institue la servitude de passage et ses plans, puis vérifiez que l’accès utilisé sur place correspond aux documents.
Le chemin avait été prévu par un acte notarié de 1970. Des décennies plus tard, une société souhaitait aménager une zone d’activités sur le terrain traversé. Elle demandait à déplacer le passage ; ses bénéficiaires s’y opposaient. La Cour de cassation valide finalement le déplacement dans un arrêt du 1er octobre 2026. Un droit de passage protège l’accès, mais ne fige donc pas toujours son emplacement.
Le propriétaire doit préserver l’usage du passage
Une servitude de passage permet d’utiliser le terrain d’autrui pour accéder à son propre bien. Le terrain qui supporte le passage est appelé « fonds servant » ; celui qui en bénéficie, « fonds dominant ».
L’article 701 du Code civil protège le bénéficiaire : le propriétaire du terrain traversé ne peut rien faire qui diminue l’usage de la servitude ou le rende plus incommode. Il ne peut donc pas décider librement de déplacer l’accès au seul motif que son emplacement le dérange.
Le texte prévoit cependant une exception lorsque l’emplacement initial devient plus onéreux pour le propriétaire ou l’empêche de réaliser des réparations avantageuses. Il peut alors proposer un autre endroit aussi commode pour exercer le droit de passage. Lorsque les conditions sont réunies, le bénéficiaire ne peut pas refuser cette solution.
Un projet immobilier peut créer une gêne sérieuse
Dans l’affaire jugée, le maintien du chemin aurait coupé certains lots en deux et réduit leurs possibilités de construction. Les juges ont retenu une gêne sérieuse pour l’aménagement.
La précision apportée par la Cour de cassation est importante : cette gêne peut résulter de la volonté du propriétaire de modifier l’exploitation de son terrain. Elle n’a donc pas nécessairement à provenir d’un événement extérieur qu’il subirait.
Pour autant, annoncer un projet ne suffit pas à régler la question. Il faut pouvoir expliquer concrètement pourquoi le tracé existant entrave son fonctionnement, puis présenter une solution qui préserve les droits du voisin.
Un passage plus long n’est pas forcément moins commode
Le nouveau tracé doit être apprécié dans son ensemble. Dans cette affaire, les juges ont retenu un chemin rectiligne, raccordé à une voirie aménagée et offrant un accès mieux sécurisé à la voie publique. Un allongement possible de certains parcours n’a pas suffi à rendre le passage moins commode.
Pour examiner une proposition, la distance n’est donc qu’un élément. La largeur, les possibilités de manœuvre, la pente, le revêtement ou les conditions d’accès peuvent aussi être documentés pour comparer les deux itinéraires. Le point central reste l’usage du passage : le nouvel accès permet-il réellement d’exercer les droits prévus ?
En cas de désaccord, chacun a intérêt à présenter des plans précis et des éléments vérifiables. L’arrêt concerne un déplacement autorisé par la justice, pas la fermeture unilatérale d’un chemin suivie d’une proposition de remplacement.
Avant d’acheter, vérifier les actes et le tracé
Pour un acquéreur, une servitude mérite autant d’attention que les limites du terrain. La promesse de vente et l’acte définitif doivent notamment renseigner sur l’existence des servitudes, rappelle Service Public.
Demandez au notaire l’acte qui institue le passage et les plans auxquels il renvoie. Vérifiez que l’accès utilisé sur place correspond aux documents et signalez tout projet de déplacement ou litige connu. Pour un agent immobilier, ces pièces permettent aussi de décrire correctement l’accès au bien et les contraintes du terrain.
Si les voisins trouvent un accord sur un nouveau tracé, sa formalisation avec le notaire permet d’en préciser l’emplacement et les modalités. Si le désaccord persiste, la comparaison des accès et la réalité de la gêne seront déterminantes.
Ce qu’il faut retenir
Particuliers : si vous bénéficiez d’un droit de passage, votre voisin ne peut pas le déplacer seul, mais un juge peut l’autoriser s’il prouve une gêne sérieuse et propose un accès aussi commode. Si vous achetez un terrain, faites vérifier par le notaire l’acte qui crée la servitude et le tracé réel. Professionnels (agents, notaires, promoteurs, aménageurs) : un projet d’aménagement peut suffire à justifier un déplacement ; documentez la comparaison des deux tracés (largeur, manœuvre, sécurité, accès à la voie publique), pas seulement la distance.
Références juridiques
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 1er octobre 2026, n° 25-13.283, publié au Bulletin : déplacement d’une servitude, gêne sérieuse et maintien d’un passage aussi commode.
- Article 701 du Code civil : protection de l’usage de la servitude et conditions de modification de son emplacement.