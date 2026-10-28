Immobilier : Votre voisin peut-il déplacer votre droit de passage ?

Vous bénéficiez d’un droit de passage sur le terrain voisin ? Son tracé peut être déplacé, même malgré votre refus. Le propriétaire doit toutefois démontrer une gêne sérieuse et proposer un accès aussi commode, rappelle la Cour de cassation.

Le chemin avait été prévu par un acte notarié de 1970. Des décennies plus tard, une société souhaitait aménager une zone d’activités sur le terrain traversé. Elle demandait à déplacer le passage ; ses bénéficiaires s’y opposaient. La Cour de cassation valide finalement le déplacement dans un arrêt du 1er octobre 2026. Un droit de passage protège l’accès, mais ne fige donc pas toujours son emplacement.

Newsletter MySweetimmo

Le propriétaire doit préserver l’usage du passage

Une servitude de passage permet d’utiliser le terrain d’autrui pour accéder à son propre bien. Le terrain qui supporte le passage est appelé « fonds servant » ; celui qui en bénéficie, « fonds dominant ».

L’article 701 du Code civil protège le bénéficiaire : le propriétaire du terrain traversé ne peut rien faire qui diminue l’usage de la servitude ou le rende plus incommode. Il ne peut donc pas décider librement de déplacer l’accès au seul motif que son emplacement le dérange.

Le texte prévoit cependant une exception lorsque l’emplacement initial devient plus onéreux pour le propriétaire ou l’empêche de réaliser des réparations avantageuses. Il peut alors proposer un autre endroit aussi commode pour exercer le droit de passage. Lorsque les conditions sont réunies, le bénéficiaire ne peut pas refuser cette solution.

À lire aussi Bail de location : Ce document a changé depuis le 18 octobre

Un projet immobilier peut créer une gêne sérieuse

Dans l’affaire jugée, le maintien du chemin aurait coupé certains lots en deux et réduit leurs possibilités de construction. Les juges ont retenu une gêne sérieuse pour l’aménagement.

La précision apportée par la Cour de cassation est importante : cette gêne peut résulter de la volonté du propriétaire de modifier l’exploitation de son terrain. Elle n’a donc pas nécessairement à provenir d’un événement extérieur qu’il subirait.

Pour autant, annoncer un projet ne suffit pas à régler la question. Il faut pouvoir expliquer concrètement pourquoi le tracé existant entrave son fonctionnement, puis présenter une solution qui préserve les droits du voisin.

À lire aussi Immobilier : Un préjudice limité peut suffire à faire démolir

Un passage plus long n’est pas forcément moins commode

Le nouveau tracé doit être apprécié dans son ensemble. Dans cette affaire, les juges ont retenu un chemin rectiligne, raccordé à une voirie aménagée et offrant un accès mieux sécurisé à la voie publique. Un allongement possible de certains parcours n’a pas suffi à rendre le passage moins commode.

Pour examiner une proposition, la distance n’est donc qu’un élément. La largeur, les possibilités de manœuvre, la pente, le revêtement ou les conditions d’accès peuvent aussi être documentés pour comparer les deux itinéraires. Le point central reste l’usage du passage : le nouvel accès permet-il réellement d’exercer les droits prévus ?

En cas de désaccord, chacun a intérêt à présenter des plans précis et des éléments vérifiables. L’arrêt concerne un déplacement autorisé par la justice, pas la fermeture unilatérale d’un chemin suivie d’une proposition de remplacement.

Avant d’acheter, vérifier les actes et le tracé

Pour un acquéreur, une servitude mérite autant d’attention que les limites du terrain. La promesse de vente et l’acte définitif doivent notamment renseigner sur l’existence des servitudes, rappelle Service Public.

Demandez au notaire l’acte qui institue le passage et les plans auxquels il renvoie. Vérifiez que l’accès utilisé sur place correspond aux documents et signalez tout projet de déplacement ou litige connu. Pour un agent immobilier, ces pièces permettent aussi de décrire correctement l’accès au bien et les contraintes du terrain.

Si les voisins trouvent un accord sur un nouveau tracé, sa formalisation avec le notaire permet d’en préciser l’emplacement et les modalités. Si le désaccord persiste, la comparaison des accès et la réalité de la gêne seront déterminantes.

Ce qu’il faut retenir Particuliers : si vous bénéficiez d’un droit de passage, votre voisin ne peut pas le déplacer seul, mais un juge peut l’autoriser s’il prouve une gêne sérieuse et propose un accès aussi commode. Si vous achetez un terrain, faites vérifier par le notaire l’acte qui crée la servitude et le tracé réel. Professionnels (agents, notaires, promoteurs, aménageurs) : un projet d’aménagement peut suffire à justifier un déplacement ; documentez la comparaison des deux tracés (largeur, manœuvre, sécurité, accès à la voie publique), pas seulement la distance.

Références juridiques

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements