Présidentielle oblige, le marché immobilier va se crisper début 2027, prévient Michaël Benchabat (MeilleursBiens). Sa consigne aux professionnels : « Il faut rester positif. » Au micro d’Ariane Artinian pour Mon Podcast Immo.

« Il faut rester positif, il faut penser bien pour que tout aille très bien. » C’est l’idée que Michaël Benchabat, président fondateur du réseau de mandataires MeilleursBiens, veut voir retenue, alors qu’il annonce des mois difficiles pour le marché immobilier : « 2027, ça va être un premier semestre, on va dire, un peu compliqué. On a l’habitude, c’est une année d’élections présidentielles. »

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Présidentielle 2027 : Des projets d’achat mis de côté jusqu’en mai

Le dirigeant décrit un scénario qui se répète : « Chaque année d’élections présidentielles, le marché se crispe et se ralentit ce premier semestre. » Les acheteurs ne renoncent pas pour autant. « Le projet d’accession à la propriété est toujours extrêmement important chez les Français, mais pendant ce premier semestre, ils risquent de le mettre un peu de côté pour se concentrer sur ce qu’il va se passer en mai 2027 », observe-t-il.

Aux professionnels, il demande de tenir : « L’année 2027, il va falloir être résilient encore plus que les années précédentes, parce que la campagne électorale s’annonce avec beaucoup de coups bas dans tous les sens. » Michaël Benchabat se montre pourtant confiant pour la suite. « Je suis persuadé que tout va très bien se passer, beaucoup mieux que ce qu’on ne peut l’imaginer, et que nous allons avoir de très belles et bonnes surprises pour mai 2027 », assure-t-il.

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IA : L’agent immobilier pilote son logiciel depuis Claude ou ChatGPT

En attendant, le réseau, qui ne s’adresse qu’à des professionnels déjà expérimentés, mise sur ses outils pour faire gagner du temps à ses conseillers. Dernier en date : un connecteur MCP, qui relie leur espace de travail à l’assistant de leur choix. « Depuis votre IA préférée, ça peut être Claude, ChatGPT, Gemini, Perplexity, vous allez pouvoir commander un grand nombre d’actions. C’est un peu comme si vous aviez une équipe d’agents à votre service 7 jours sur 7 », explique Michaël Benchabat.

Il en donne des exemples : « Vous allez lui dire : donne-moi le planning de ma semaine, dis-moi qui sont les clients à relancer. » Ou encore, après l’accord d’une vendeuse sur une baisse de prix : « Modifie l’annonce et envoie l’affiche à M. Durand, qui était intéressé par ce bien. » « Tout ce temps, ils vont pouvoir le retrouver sur le terrain et le mettre à la disposition de leurs clients, parce que la relation humaine, c’est surtout ça qui est le plus important », insiste-t-il.

« On n’est plus sur l’IA classique où on pose une question. Là, on est vraiment rentré dans l’ère de l’IA agentique », poursuit le dirigeant, qui veut voir ses agents « pionniers dans cette utilisation ». Il y met toutefois une limite : « Si l’IA n’améliore pas le quotidien de nos agents et, par ricochet, la condition de leurs clients, ça n’a aucun intérêt. »

Visibilité dans les IA : Avis Google, presse et blogs font remonter un professionnel

Comment un professionnel de l’immobilier peut-il apparaître dans les réponses des assistants ? « Plus vous êtes référencé sur tout ce qui est classique au niveau SEO, et plus votre GEO va être bon », répond Michaël Benchabat. Et de détailler : « Plus vous avez de notoriété, des avis Google, des articles de presse, de la nouveauté dans les blogs, tout ça va contribuer à vous faire remonter dans les LLM des différentes IA. »

Interview enregistrée au salon RENT, novembre 2026. Retrouvez tous les épisodes de Mon Podcast Immo sur MySweetImmo, ou écoutez celui-ci sur votre plateforme préférée.

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