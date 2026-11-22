RENT 2026 – « Il n’y a pas de bon moment pour un projet immobilier », Philippe Buyens (Capifrance)
Acheter ou vendre maintenant, ou attendre ? Philippe Buyens (Capifrance) tranche au micro d’Ariane Artinian pour Mon Podcast Immo : « Pendant qu’on attend, on peut rater des opportunités. » Il croit à un second semestre 2027 dynamique.
Capifrance : Un moral au beau fixe et +27 % dans le neuf
Demandez à Philippe Buyens comment il va, et la réponse fuse : « Je vais très, très bien, pour plein de raisons. » La première tient aux résultats du réseau de mandataires. « On a fait un très bon premier semestre chez Capifrance », se félicite son directeur général, qui cite un marché que beaucoup donnent pour sinistré : « Dans un marché du neuf qui souffre beaucoup, sur le premier semestre, on fait +27 % chez Capifrance, donc on est ravis. »
Optimiste de nature ? Il l’assume. « Soit on a envie de se laisser aller à écouter tout ce qui ne va pas bien, et puis on peut aussi regarder les choses avec lucidité et objectivité », glisse-t-il.
Marché immobilier 2027 : Un premier semestre compliqué, puis la relance
L’optimisme n’empêche pas la prudence, et l’année qui vient s’annonce en deux temps. « On va arriver dans un calendrier politique français dont on ne sait pas vraiment ce qui va se passer », observe Philippe Buyens. « Je pense qu’on va peut-être avoir un premier semestre compliqué. Mais je pense que le deuxième semestre 2027 sera bon, sera dynamique. »
Et la hausse des taux, dans tout ça ? Elle ne l’empêche pas de dormir. Il lui suffit de regarder de l’autre côté de l’Atlantique, où il dit avoir vu des taux entre 7 et 7,5 %. « Quand je me regarde, je me désole ; quand je me compare, je me console. 4 %, ce n’est pas non plus une catastrophe par rapport à l’inflation », relativise-t-il, tout en reconnaissant que « ça écorne un petit peu le pouvoir d’achat des Français ».
Son conseil aux particuliers en découle, et il ne s’embarrasse pas de nuances. « Il n’y a pas de bon moment pour vendre, il n’y a pas de bon moment pour acheter », tranche-t-il. « Il ne faut pas attendre que les taux baissent : on ne sait pas s’ils vont baisser, on ne sait jamais dans quelle proportion. Et pendant qu’on attend, on peut rater des opportunités. » D’autant que les acheteurs ont aujourd’hui l’embarras du choix : « Il y a plus de choses à vendre, c’est vrai. Donc il faut y aller, il faut en profiter. »
Conseillers immobiliers : Le compte rendu de visite se dicte à la voix
Côté réseau, l’actualité est d’abord technologique. Les conseillers Capifrance, souvent sur le terrain, emportent désormais leur bureau dans leur application mobile. Dernière nouveauté en date, racontée par Philippe Buyens : « Ils peuvent maintenant faire leur compte rendu de visite directement, oralement, après avoir quitté leur client acquéreur. Ça leur simplifie la vie, c’est rapide, ça historise tout. »
La suite est attendue pour tout début janvier, avec une nouvelle offre destinée aux conseillers. Le directeur général n’en dit pas plus, sinon qu’elle « va faire pas mal bouger les lignes ». Rendez-vous est pris.
Aux professionnels, enfin, il rappelle une conviction qui ne le quitte pas : « On ne peut pas se lancer à faire ce métier comme ça, un peu par opportunité, de façon occasionnelle. C’est un vrai métier, c’est sérieux. »
Interview enregistrée au salon RENT, novembre 2026. Retrouvez tous les épisodes de Mon Podcast Immo sur MySweetImmo, ou écoutez celui-ci sur votre plateforme préférée.