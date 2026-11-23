Des demandes d’estimation arrivent déjà par ChatGPT, Gemini ou Claude. Au micro d’Ariane Artinian pour Mon Podcast Immo, Delphine Herman (Guy Hoquet) explique aussi comment le réseau prospecte sans le téléphone.

Où trouver ses prochains mandats quand le téléphone ne suffit plus ? Chez Guy Hoquet, la réponse passe par le terrain, la donnée et, déjà, par les assistants d’intelligence artificielle. Invitée d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo, Delphine Herman détaille la méthode.

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Leads immobiliers : Des demandes d’estimation arrivent par ChatGPT, Gemini et Claude

Les assistants d’intelligence artificielle ne se contentent plus de répondre aux questions des particuliers : ils les envoient vers les agences. Chez Guy Hoquet, le mouvement a commencé. « Une partie de nos leads, notamment d’estimation, nous viennent de ChatGPT, Gemini ou Claude. Cela commence gentiment à arriver », confirme Delphine Herman, porte-parole du réseau. Dans les agences, la porte-parole attend surtout de l’IA qu’elle décharge les conseillers des tâches administratives, pour leur rendre du temps avec leurs clients.

Prospection immobilière : Sans la pige téléphonique, Guy Hoquet mise sur Bluu et le porte-à-porte

Ce temps, les conseillers le passeront dehors. Depuis le 11 août, le démarchage téléphonique obéit à de nouvelles règles, et le réseau en a tiré les conséquences. « La prospection téléphonique n’est pas totalement interdite, mais elle est soumise à tant de contraintes que nous avons dû revoir toutes nos méthodes », reconnaît Delphine Herman.

Guy Hoquet renvoie donc ses équipes frapper aux portes, mais pas à l’aveugle. Bluu, l’outil métier développé par Naxos, filiale du groupe Arche comme Guy Hoquet, croise le cadastre, les DPE récents et les données de copropriété pour repérer les logements susceptibles d’être vendus ou loués. « Un bien dont on a fait le DPE, c’est un bien qu’on va bientôt mettre à la location ou à la vente », illustre la porte-parole. Un peu plus de 200 agences utilisent déjà Bluu, les autres suivront en 2027.

Encore faut-il oser sonner. « Savoir prospecter en théorie, c’est bien beau. Mais frapper à une porte et peut-être être mal reçu, c’est toujours très difficile, surtout pour un conseiller qui débute », observe-t-elle. Le réseau forme donc ses équipes à la prospection en présentiel. Il a aussi accueilli le 2 novembre la deuxième promotion de son Bachelor Vendeur Expert : vingt conseillers, débutants ou confirmés, suivront pendant 14 mois une demi-journée de cours à distance par semaine et deux à trois stages par an, sans quitter leur agence, jusqu’à un diplôme de niveau bac+3.

Sur le marché, Delphine Herman affiche un moral au beau fixe : elle attend environ 955 000 ventes dans l’ancien en 2026, malgré la remontée des taux et une fiscalité encore floue pour 2027. Aux professionnels comme aux particuliers, elle donne le même conseil pour l’an prochain. « Mon patron Stéphane Fritz a l’habitude de dire que 90 % de la réussite d’un rendez-vous, c’est sa préparation. C’est vrai aussi d’un projet d’achat, de vente ou de mise en location », rappelle-t-elle.

Interview enregistrée au salon RENT, novembre 2026. Retrouvez tous les épisodes de Mon Podcast Immo sur MySweetImmo, ou écoutez celui-ci sur votre plateforme préférée.

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