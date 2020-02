Avec son Sage, MeilleursAgents invite les Français à se rapprocher des agences immobilières

Nous souhaitons devenir le réflexe des particuliers dans le choix d’une agence immobilière et les rapprocher toujours plus des professionnels. Ce dispositif puissant couplé à notre campagne TV va nous permettre de le faire savoir au plus grand nombre.

Fort du succès de sa 1ère campagne d’affichage à Bordeaux et en complément de sa nouvelle campagne TV, Meilleurs Agents s’affiche dans 5 grandes villes : Paris, Nice, Cannes, Lyon et Bordeaux avec un dispositif événementiel inédit entre mars et avril 2020.

C’est en effet une nouvelle façon pour la plateforme d’illustrer son rôle de tiers de confiance et d’installer sa nouvelle fonctionnalité phare : le comparateur d’agences.

LA nouvelle figure emblématique de Meilleurs Agents

La campagne d’affichage met en scène LA nouvelle figure emblématique de Meilleurs Agents : Le Sage, pour inviter les Français à comparer les agences immobilières et à se rapprocher pas à pas des professionnels pour vendre leur bien. Ce sont d’ailleurs des agences partenaires de Meilleurs Agents qui sont mises à l’honneur sur les affiches. Les agences ont pu candidater pour être sélectionnées sur la base de critères de performance et être affichées.

Ce dispositif massif débutera le 3 mars et sera visible à Paris, Nice, Cannes, Lyon et Bordeaux. Il comprendra plus de 1700 affiches présentes notamment dans les métros, en 2 m² et 8 m² au coeur des villes et en format événementiel (habillage de tramway et de city bus).

Inviter les particuliers à avoir le réflexe des professionnels

“Nous souhaitons devenir le réflexe des particuliers dans le choix d’une agence immobilière et les rapprocher toujours plus des professionnels. Ce dispositif puissant couplé à notre campagne TV va nous permettre de le faire savoir au plus grand nombre,” déclare Virginie Deprost, responsable Brand et Marketing B2C de Meilleurs Agents.