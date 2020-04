Covid-19 : « Les français méconnaissent les règles en matière de déménagement pendant le confinement », Olivier Boureau

Olivier Boureau, directeur de l’Officiel du Déménagement est l’invité d’Alexis Thiebaut au micro de MySweetImmo .

Chaque année, la saison des déménagements s’ouvre traditionnellement dès les premiers jours d’avril… Mais cette année, l’épidémie de coronavirus bouscule nos habitudes. Le baromètre annuel OpinionWay pour l’Officiel du Déménagement révèle les résultats d’une étude sur l’impact de l’épidémie de covid-19 sur les intentions de déménagement des français et sur l’activité des déménageurs professionnels en 2020. Olivier Boureau, directeur de l’Officiel du Déménagement, revient sur les principaux enseignements de cette étude, au micro de MySweetImmo (podcast).

Les français méconnaissent les règles en matière de déménagement pendant le confinement

« Aujourd’hui, 53% des personnes interrogées pensent qu’il est possible de déménager, alors que 41% savent que c’est interdit. En effet, à part pour des urgences sociales, sanitaires ou de péril, il n’est pas possible de déménager en ce moment. Si vous pouvez décaler votre déménagement, il faut le faire. Et pour cause : les déménageurs ont une activité physique qui rend difficile le port d’équipements de protection sur la durée, ils manipulent des effets personnels des particuliers… il leur est donc difficile de respecter les gestes barrières. »

Une situation qui stresse encore plus les français

« Dans le contexte actuel, déménager est considéré comme quelque chose d’anxiogène par une très large majorité de Français : 89% des personnes interrogées jugent stressant un changement de domicile en cette période de confinement. En 2017 et 2019, hors crise sanitaire, les Français étaient respectivement 82% et 81% à partager cet avis concernant le stress des déménagements. Des chiffres déjà élevés, mais qui n’avaient pas la même intensité : alors qu’en 2019, 24% des Français trouvaient que déménager était « très stressant », ils sont désormais – dans le contexte actuel – 46%, soit une augmentation de +22 points en un an. Seuls 3% considèrent que ce n’est « pas du tout stressant ».

Ce stress a plusieurs raisons : il faut préparer son déménagement, préparer ses cartons, choisir la bonne entreprise, confier ses biens à des professionnels… Tout cela est stressant, et viennent se rajouter aujourd’hui certains points comme la bonne date selon le déconfinement, les conditions du déménagement… »

Les français reportent ou annulent leur déménagement.

« Les français sont compréhensifs. 58% des personnes qui avaient un projet de déménagement en 2020 le remettent à plus tard ou tirent complètement un trait dessus. En priorité, ils remettent ce projet à la fin de l’année 2020 (32%), tandis que 17% repoussent à 2021 ou plus tard et 9% expliquent ne plus du tout vouloir déménager.

Chez nous, nous privilégions les reports. Nous travaillons en bonne intelligence avec nos clients afin de reprogrammer au mieux les déménagements prévus. Nous n’avons pas eu de rupture de communication. »

Perspectives et sortie de crise

« Dans l’ensemble, on est sur des reports de déménagements, donc cela favorise une reprise à la sortie du confinement. Toutefois, on ne va pas rattraper 2 mois de confinement. Mais nous travaillons dès maintenant sur un planning sur les mois de Mai et Juin, ce qui nous permet d’être positifs sur cette reprise. Le risque, c’est un embouteillage de déménagements à l’issu du confinement. Mais, encore une fois, les français sont compréhensifs, ce qui permet d’étaler les déménagements. »

Une page d’informations dédiée

« Pour tout savoir sur le déménagement en cette période de confinement, nous avons mis en place une page dédiée sur notre site. Nous donnons toutes les infos en temps réel. Vous pouvez aussi retrouver notre planning. »