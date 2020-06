« Gustave Bonconseil, c’est le nouveau wedding-planner de l’achat immobilier ! « , Nathalie Mourlon, Crédit Agricole IDF

Tel un wedding-planner pour l’organisation d’un mariage, la startup du Crédit Agricole d’Ile-de-France, Gustave Bonconseil, conseille le futur acquéreur et coordonne son projet d’acquisition immobilière en Île-de-France. Explications.

Le Crédit Agricole d’Ile-de-France vient d’imaginer et de mettre en place « Gustave Bonconseil », un service destiné aux franciliens qui ont besoin de conseil d’experts en acquisition immobilière. Nathalie Mourlon, la directrice générale adjointe du Crédit Agricole d’Ile-de-France nous présente cette innovation.

Gustave Bonconseil, c’est quoi ?

La genèse de ce projet est partie d’une idée simple : pour l’organisation d’un mariage, nous pouvons faire appel à un wedding-planner. De la même façon, quand j’achète, mon rêve est de ne m’occuper de rien, que quelqu’un puisse me conseiller et qu’à la fin je trouve le bien de mes rêves. Que l’on me trouve tout : les crédits, le notaire…

C’est de là qu’est partie l’idée. Au même titre que pour un mariage, on peut faire tout soi-même ou tout déléguer pour gagner du temps, nous avons adapté ce principe à l’achat immobilier. C’est un Home-planner.

Pourquoi ce nom « Gustave Bonconseil » ?

Gustave, c’est bien sûr en référence à Eiffel, parce que c’est un emblème de l’Ile de France. Bonconseil parce qu’on est là pour accompagner et conseiller nos clients (nous ne faisons pas de transaction).

Faut-il être client Crédit Agricole pour profiter de ce service ?

Non, Gustave est disponible pour les clients et pour les prospects de la caisse régionale. Et on espère qu’ils seront nombreux. C’est un service pour tous les franciliens.

Concrètement, comment cela se passe ?

Gustave Bonconseil, c’est de l’humain et du digital. Vous allez sur le site et demander à ce qu’on vous rappelle. De vrais conseillers, formés, vont vous rappeler et vous poser un certain nombre de questions pour bien comprendre votre projet et prendre en compte les différents éléments. Une fois que ce bilan est fait, nous allons vous proposer, à la carte et en fonction de vos besoins, l’accès à nos partenaires-experts. Nous nous sommes entourés à la fois d’experts internes au groupe, mais aussi d’experts externes, venant d’entreprises ou de start-up. Au Crédit Agricole Ile-de-France, on aime l’open-innovation.

En fonction de vos besoins, vous avez un service à la carte avec une tarification totalement transparente. Vous allez donc être mis en contact avec nos partenaires qui vont vous aider à réaliser votre projet. Avec toujours le Crédit Agricole Ile-de-France en pivot de votre relation tout au long du projet, grâce à votre conseiller.

Qui sont les partenaires-experts de Gustave Bonconseil ?

Nous avons développé 3 axes qui nous paraissent important dans le chemin de réalisation du projet immobilier.

Le Bon conseil en recherche et lors des visites avec Mon Chasseur Immo : de l’aide à la définition du projet de vie, pour notamment profiter des opportunités du Grand Paris, à l’organisation des visites de biens immobiliers.

Le Bon conseil en achat et en négociation avec ScanMonAchatImmo.com : des vérifications essentielles avant l’offre d’achat (prix, diagnostics, état du bien et de la copropriété, etc.) à l’aide à la négociation du prix à la baisse.

Le Bon conseil en démarches et en formalités administratives avec QuaidesNotaires.com : de l’explication des démarches à la coordination des parties prenantes jusqu’à la signature de l’acte définitif.

Pour faciliter la revente du bien actuel, Gustave Bonconseil a noué un partenariat aussi avec un réseau d’agents immobiliers Lici.

Nathalie Mourlon, est directrice générale adjointe du , est directrice générale adjointe du Crédit Agricole d’Ile-de-France