Digital et Immobilier : WELOGE lance sa room sur Club House pour y recevoir des experts de l’immo

La digitalisation apporte un gros plus à notre métier, comme par exemple celui d’utiliser l’intelligence artificielle pour remeubler les biens et aider les acquéreurs à se projeter.

WELOGE invite chaque mercredi un ou deux experts de l’immobilier à présenter leurs solutions digitales dans sa room « Digital et Immobilier » sur Club House, le réseau social qui crée le buzz… Samuel de Saint Laurent, Responsable Stratégie Digitale chez WELOGE, nous explique cette initiative.

Pouvez-vous nous rappeler brièvement ce qu’est CLUB HOUSE ?

CLUB House est un nouveau réseau social américain, 100% audio, qui permet de rejoindre des salons de discussions sur différentes thématiques liées à nos centres d’intérêt à condition d’être invité par les organisateurs de ces salons.

Pourquoi être sur ce réseau social ?

WELOGE est très actif sur les réseaux sociaux et c’est ce qui nous démarque. Nous sommes présents sur FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE, LINKEDIN & TIKTOK, avec une stratégie définie par réseau social et différents webinaires. Lorsque Clubhouse est arrivé il nous a semblé naturel d’y être présent pour continuer de former au mieux nos Welogeurs (consultants indépendants) afin qu’ils puissent apporter tout le service nécessaire lors d’une transaction et ne pas se contenter d’être de simples intermédiaires.

Qu’avez-vous créé sur ce nouveau réseau social ?

Nous avons créé la room : « Digital et Immobilier » qui invite chaque mercredi un ou deux experts de l’immobilier à présenter leurs solutions digitales et débattre avec les personnes dans la salle. Cette room s’adresse à tous les acteurs de l’immobilier, qu’ils soient architectes, promoteurs, agents immobiliers, mandataires, notaires…

Par exemple, nous avons reçu l’ancien président d’Orpi, qui nous a présenté une solution gratuite de partage de biens entre agences ou encore le co-fondateur des “Décorateurs”, une marketplace digitale qui met en relationparticuliers et architectes d’intérieurs. J’anime ce RDV avec Sacha Boyer, co-fondateur de MyNotary, solution digitale de rédaction de compromis et Jeremy Perez, expert en marketing digital et branding immobilier.

Pourquoi le digital dans l’immobilier ?

Les services digitaux font partie de notre ADN, ils apportent un gros plus à notre métier et nous les avons renforcés avec la crise sanitaire, qu’il s’agisse des webinaires pour recruter et former de nouveaux collaborateurs, des visites à distance via smartphones, des compromis de vente par visioconférence ou encore de l’intelligence artificielle pour meubler les biens et aider les acquéreurs à se projeter. Le digital nous a permis de nous développer partout en France en moins d’un an.

Concrètement, qu’est-ce que ce CLUB HOUSE vous a déjà apporté ?

La rencontre de nouveaux experts immobiliers, une aide au recrutement, et la proximité avec les problématiques des particuliers. Nous y avons découvert une entreprise de formation fiscale en immobilier, JV Conseils, qui nous permet d’élargir notre offre de formation en interne, et une nouvelle société de Renovation, Monsieur Rénovation qui accompagne nos Welogeurs en région Parisienne, notamment pour établir des devis de travaux dans le cadre de prestations de Home Staging.

Nous participons parallèlement au club de recrutement « French Startup & talent », un moyen efficace de rencontrer de nouveaux talents partout en France, et de recevoir de nouvelles candidatures qualifiées. Et nous participons au Cercle Immo 3.0 où nous répondons en direct aux problématiques des particuliers. Je suis par exemple allé voir un appartement qu’un “clubhousien” est en train d’acheter pour le conforter dans son achat.

En quoi ce réseau social diffère-t-il de ceux existants selon vous ? Quels sont les avantages d’y être ?

C’est un réseau social où le partage des connaissances est privilégié : on écoute des experts dans leur domaine parler de leurs expériences et toutes les personnes dans la salle peuvent intervenir et poser des questions. Si l’expert n’est pas en capacité de répondre, un autre interlocuteur peut prendre la parole. Il s’agit vraiment d’un réseau social bienveillant qui, à mon sens, recrée du lien social, fondamental en cette période particulière.

