Les Agences de Papa s’engagent pour l’accès au logement pour tous

Les Agences de Papa devient la première agence immobilière à être une « société à mission », intégrant dans ses statuts, sa raison d’être et ses engagements sociaux et sociétaux. Explications …

À l’occasion de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 octobre 2021, les Agences de Papa ont adopté la qualité de « société à mission ». Toujours dans l’idée de poursuivre leur action en faveur de l’accès au logement pour tous, Les Agences de Papa deviennent ainsi la première agence immobilière à devenir « société à mission », intégrant désormais dans ses statuts, sa raison d’être et ses engagements sociaux et sociétaux.

La raison d’être des Agences de Papa

L’ambition des Agences de Papa en devenant une entreprise à mission est d’avoir un impact sociétal positif. Cette ambition se traduit à travers sa raison d’être : « Engagé dans une révolution digitale, le défi des Agences de Papa est de bâtir un monde plus juste en facilitant l’accès au logement au plus grand nombre ; tout en œuvrant pour un monde solidaire par le soutien d’associations et l’accompagnement des entrepreneurs de demain », expliquent Frédéric Ibanez et Nicolas Fratini, les deux Papas fondateurs.

Des objectifs sociaux et sociétaux

En lien avec sa raison d’être, la société se donne pour mission de poursuivre trois objectifs sociaux et sociétaux :

Proposer des services au prix le plus juste pour faciliter l’accès au logement au plus grand nombre.

Offrir à ses collaborateurs un environnement de travail bienveillant garantissant l’égalité des chances et une stabilité d’emploi (tous nos salariés sont en CDI), pouvant permettre une évolution de carrière.

Soutenir financièrement des associations et conseiller les entrepreneurs de demain.

Une belle équipe engagée pour mener à bien les missions

Un Comité de Mission est mis en place pour assurer l’orientation et le suivi des objectifs. Le Comité de Mission est composé des deux Papas fondateurs, de Sera Dufoi, Directrice des Ressources Humaines des Agences de Papa et de personnalités externes reconnues pour leur engagement sociétal telles que :

Tiphaine Auzière, avocate associée Challenges Avocats et marraine de la plateforme « Droit Direct » contre les violences conjugales,

Anny Courtade, Présidente Lecasud et administratrice de la Fondation Lenval,

Alexandra Imbert, Directeur Influence Corporate Groupe SEITOSEI et bénévole aux Restos du Cœur,

Philippe Journo, Président-Fondateur de la Compagnie de Phalsbourg et fondateur du PhilantroLab,

Jean-Marc Ribes, Président du directoire de la BPE et Association L’Envol,

Teddy Riner, Judoka le plus titré de l’histoire, entrepreneur et ambassadeur UNICEF France,

Isabelle Simon, Déléguée Régionale Méditerranée d’Altice France.

« L’engagement que nous prenons aujourd’hui correspond parfaitement à notre ADN, à notre vocation de départ lors de la création des Agences de Papa. Une mission, un modèle économique où entreprendre et solidarité peuvent être deux valeurs compatibles précisent Frédéric Ibanez et Nicolas Fratini,. Nous remercions chaleureusement tous nos actionnaires pour leur adhésion unanime à ce nouveau statut et dans le partage d’un monde de l’immobilier plus équitable et accessible. Grâce à eux, les Agences de Papa poursuivent, ainsi, leur engagement social et sociétal. »