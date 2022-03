Investissement locatif Le Havre : Quels quartiers privilégier ?

Abritant le deuxième port de France, Le Havre est une ville attractive à seulement 2 heures de Paris qui bénéficie d’une situation idéale en bord de mer et d’un quartier historique classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Le Havre offre une rentabilité intéressante du fait d’un prix de l’immobilier plus bas que dans la majorité des grandes villes, la demande locative y reste forte, notamment du côté des étudiants, pour un faible taux de vacance.

Vous cherchez à réaliser un investissement locatif au Havre ? Quels quartiers offrent la meilleure rentabilité locative ?

A seulement deux heures de Paris, Le Havre est la première ville de Normandie et la deuxième ville portuaire de France. Ville étudiante (13 300 étudiants) et dynamique (taux de chômage plus bas que la moyenne nationale) avec son patrimoine culturel, historique et son territoire d’industries, Le Havre attire de nombreux profils de locataires. Avec sa population de 170 000 habitants, il est malin d’y investir car la ville offre des rendements intéressants du fait d’un prix de l’immobilier plus bas que dans la majorité des grandes villes (budgets à moins de 85 000 €). Le prix moyen du m² : 2 091 euros le m² pour un appartement, un prix en hausse de 10,4% en 2 ans (source Meilleurs Agents).

Le quartier de l’université

Avec 13 000 étudiants en moyenne chaque année qui fréquentent l’université et les 8 grandes écoles, Le Havre représente un marché dynamique pour les investissements locatifs. Au sein du quartier de l’université Sainte-Marie Saint-Léon, les petites surfaces comme les studios répondent à la demande et assurent une bonne rentabilité nette (4,95%). Une zone idéale à des prix attractifs, où l’investissement de départ s’avère très accessible.

Le quartier de l’Eure en pleine transformation

Autour des bassins et docks de l’ancienne zone portuaire, le quartier de l’Eure, au sud, s’est réinventé afin de transformer les hangars à coton laissés à l’abandon. En pleine redynamisation, avec de beaux immeubles Havrais et des constructions plus récentes, il profite de la proximité de l’école de commerce EM Normandie. L’immobilier locatif affiche 4,89% de rentabilité nette.

Le centre ville particulièrement prisé

Réalisé par de célèbres architectes, le centre-ville du Havre s’étend tout autour du port de plaisance. Il constitue un secteur d’investissement immobilier idéal pour une location à l’année avec tous les transports et commodités nécessaires dans un cadre agréable et animé : il concentre de nombreux commerces et restaurants, l’université et la gare. Proche du littoral ou de l’hôtel de ville, la tension locative y est maximale pour un faible taux de vacance et les opportunités se font de plus en plus rares.

Le quartier populaire Anatole France Danton

Un quartier animé et populaire en perpétuel évolution. ​​Nombre d’immeubles sont antérieurs à 1944 et de belle facture, le quartier n’ayant été que peu touché par les bombardements. Fort d’une belle rentabilité 4,65% et d’une forte tension locative, c’est une zone que nous conseillons pour y réaliser un investissement locatif.

Le quartier Saint-Vincent proche du littoral

Particulièrement demandé pour sa douceur de vivre, le quartier Saint-Vincent longe le front de mer, en restant à proximité de l’hypercentre de la ville et à deux pas des plages de Normandie. Malgré un prix moyen plus élevé que le reste de la ville, nous conseillons d’investir dans un bien immobilier sur ce secteur (réseau de transport et nombreux commerces) qui offre 3,90% de rentabilité nette