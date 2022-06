Philippe Goldberg : Avec sa plateforme 100% en ligne Vousamoi, il taquine les agents immobiliers

Avec ses associé Mathilde, Elzbieta, Damien, Philippe Goldberg vient de lancer Vousamoi, la plateforme immobilière Vousamoi. Sa promesse ? Aider les particuliers à vendre comme un pro mais sans pro.

Vousamoi, la promesse « Do it Yourself » de la vente en solo

Encore une initiative qui fait du bruit dans le landernau de l’immobilier. Et pour cause : Mathilde et Damien, Elzbieta et Philippe, amis de longue date et habitués à travailler ensemble, ont imaginé une solution qui permet aux particuliers de vendre par leurs propres moyens, tout en utilisant les outils des professionnels et ce, à un prix très accessible.

Après plus de 15 années passées dans l’immobilier en tant qu’agent, architecte et marchands de biens, ils ont décidé de rassembler leurs compétences et leur savoir-faire pour lancer il y a quelques semaines Vouamoi, la 1ère plateforme immobilière qui permet aux particuliers, qui ne souhaitent pas passer par un agent immobilier, de vendre par leurs propres moyens tout en profitant d’un réseau d’experts, de partenaires, d’outils personnalisés et surtout d’une visibilité maximale sur les grands sites de vente dédiés aux professionnels.

100 % de visibilité marché aussi sur les portails des pros de l’immo

Avec Vousamoi, à partir de 69 € (pour un mois), 99 € (deux mois) et 299 € (illimité), un vendeur bénéficie d’une visibilité maximale sur les sites habituellement réservés aux professionnels de l’immobilier. En clair, il a accès à 40 portails et sites immo, dont SeLoger et Logic-Immo, les poids lourds du marché, habituellement inaccessibles aux particuliers qui doivent se contenter du PAP et de Le Bon Coin. « Lorsque vous êtes un particulier et que vous mettez votre annonce sur des sites réservés aux particuliers, vous n’avez accès qu’à 56 à 58 % du marché, précise Philippe Goldberg, co-fondateur de VOUSAMOI. Grace à notre plateforme, la donne change. Vousamoi est une agence immobilière digitale. Elle possède la fameuse carte T. Juridiquement, elle répond aux conditions générales de SeLoger et Logic-Immo. Elle permet donc à ses clients de bénéficier de 100% de visibilité marché. »

Une boîte à outils pour accompagner les vendeurs

Comment ça marche ? Sur Vousamoi le vendeur commence par renseigner l’ensemble des informations concernant le bien à vendre. La plateforme aide à définir un prix afin que votre annonce soit cohérente avec le marché et à la rendre attractive. Vousamoi s’occupe ensuite de la mise en ligne de votre annonce et vous fournit une fiche commerciale à remettre aux visiteurs qualifiés (elle trie en effet en amont les demandes de contact aux annonces publiées afin que vous n’ayez plus qu’à vous rapprocher des acquéreurs sérieux). Le package comprend les services d’une quinzaine de prestataires (photographe professionnel, un diagnostiqueur …) et l’accès à une hot line téléphonique 6 jours/7 pour accompagner le vendeur sur les étapes de la vente, de la commercialisation jusqu’au déménagement. Charge à lui cependant d’organiser les visites et d’assurer la phase de négociation pour réussir sa vente comme un pro.

VOUSAMOI ne veut pas marcher sur les plates-bandes des agents immobiliers

Marcher sur les terres des agents immobiliers ? Philippe Goldberg s’en défend : « Nous visons les 350 000 vendeurs qui n’ont pas souhaité passer par un professionnel en 2021 (sur les 1 182 000 ventes immobilières réalisées en France), explique t-il. Notamment les primo-accédants qui ont besoin de mobiliser toutes leurs ressources pour s’offrir un bien immobilier ou les quinquas tentés par la solution pour éviter les honoraires d’agence sur des biens à un certain prix.«

Et de poursuivre : « Vousamoi s’adresse à des vendeurs qui ne veulent pas de professionnels ! Certes, avec nos affiches, on taquine un peu les agents immobiliers mais il faut reconnaître que les outils technologiques ont considérablement fait évoluer le marché et révolutionné la façon de travailler. Les agences immobilières, qui ont pignon sur rue et qui ont de lourdes charges, ne peuvent pas s’aligner sur nos tarifs. Avec notre plateforme digitale, nous pouvons offrir un service de qualité à moindre coût aux vendeurs. Mais nous ne pourrons pas répondre à toutes les demandes et je suis convaincu qu’il y a de la place pour tout le monde. »

Ce qui est sûr, c’est que pour durer, Vousamoi aura besoin de faire du volume. Cela semble bien parti. En 6 semaines, la plateforme a déjà comptabilisé une centaine d’annonces en ligne et permis la réalisation d’une dizaine de ventes.