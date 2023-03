Immobilier : Devenir propriétaire permet-il toujours de gagner en surface?

Le contexte actuel de hausse des taux, de perte de pouvoir d’achat immobilier et de durcissement des conditions d’accès au crédit décourage-t-il les futurs primo-accédants ? Avec la baisse des prix qui semble s’enclencher partout en France (-0,2% en moyenne depuis le début de l’année), devenir propriétaire permet-il de gagner en surface ? SeLoger a interrogé ces futurs primo-accédants et dévoile le classement des villes où l’accession à la propriété permet de gagner en superficie !

L’immobilier : un placement sûr selon les locataires

La conjoncture économique actuelle peut faire hésiter en matière de projet immobilier. Alors faut-il se lancer ? “S’il est vrai que le marché enregistre une baisse des prix de l’immobilier, l’attentisme n’est pas forcément toujours la meilleure des options. En effet, la situation actuelle de chacun est à prendre en compte. Par exemple, pour les profils dont le taux d’effort s’approche déjà du seuil maximum imposé de 35% d’endettement, attendre pourrait nuire à leur accès au crédit. Car en parallèle de cette baisse des prix, les taux d’intérêts devraient continuer à augmenter et il faudrait que les prix de l’immobilier connaissent une baisse drastique pour compenser cette hausse des taux, ce qui n’arrivera pas à court terme”, déclare Barbara Castillo-Risco, Responsable des études économiques de SeLoger.

Dans 20% des 51 plus grandes villes de France, devenir propriétaire peut permettre de gagner en superficie

Pour les locataires qui hésiteraient à franchir le cap de l’achat, une motivation pourrait être de pouvoir emménager dans une surface plus grande ! En effet, parmi les 51 plus grandes villes de France, devenir propriétaire dans 20% d’entre elles peut permettre de gagner en superficie par rapport à la location avec une mensualité équivalente.

Mulhouse, Saint-Étienne et Bourges permettent de voir (plus) grand à l’achat !

Pour une même mensualité (qu’elle soit consacrée au loyer ou au crédit), acheter à Mulhouse permet par exemple d’envisager 2 voire 3 pièces en plus par rapport à la location avec un gain de surface habitable de 38 m² !

Dans cette même logique, les villes de Saint-Étienne et Bourges permettent de gagner respectivement 27 m² et 21 m² en devenant propriétaire. Sans surprise il s’agit de villes pour lesquelles les prix restent abordables : 1358€/m² à Mulhouse, 1450€/m² pour Saint-Etienne et 1671€/m² pour Bourges.

La Rochelle, Aix-en-Provence, Nantes … si vous acheter, ne le faites pas pour les m²

Si pour 4 locataires sur 10, le choix de la location (vs l’achat) est le résultat de contraintes (accès au crédit insuffisant, statut précaire…), elle est en revanche privilégiée pour des raisons personnelles (plus de liberté, volonté d’acheter en couple) par près de la moitié des locataires interrogés par SeLoger. Et la surface accessible en location (vs l’achat), pour une même mensualité consacrée au logement, peut peser dans la balance.

Bien qu’un cycle baissier se soit récemment installé sur le marché immobilier, le niveau des baisses enregistrées est beaucoup plus faible que celui des hausses de prix observées ces dernières années. Le prix moyen en France s’élève désormais à 3198€/m², en progression de +28,7% sur les cinq dernières années. Ainsi dans la plupart des grandes villes françaises, acheter demandera de consentir à un effort sur la surface pour une même mensualité par rapport à la location.

Avec un prix moyen à l’achat de 5 023 €/m² (+61,6% sur les 5 dernières années), l’écart le plus important entre l’achat et la location se situe à La Rochelle où la location peut permettre de gagner 37 m² pour une mensualité identique.