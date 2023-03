ZEWAY lève près de 27 millions d’euros

En mars 2021, ZEWAY lançait à Paris la 1ère infrastructure d’échange et recharge de batteries partagées pour le marché des scooters électriques ainsi qu’une offre de location longue durée de scooter électrique personnel utilisant cette infrastructure avec son premier modèle swapperOne, à 130 €/mois tout inclus (scooter, échange de batteries et kilométrage illimité, assurance et maintenance).

Cette offre innovante, destinée aux particuliers comme aux professionnels (flottes du dernier km), a pour objectif d’accélérer le transfert d’usage des deux roues thermiques à l’électrique en s’affranchissant du principal frein, celui de la recharge. Face aux enjeux environnementaux, elle constitue une réponse simple et efficace pour tous les conducteurs de 2 roues et plus globalement tous ceux à la recherche de solutions de mobilité propre, fluide et compétitive.

2 ans après son lancement parisien, ZEWAY a trouvé son public, avec plus de 100 000 swaps (échanges de batteries) depuis sa création et plus de 4 500 par semaine dans son réseau de 40 stations d’échange. Déjà plus de 1 000 clients roulent aujourd’hui dans Paris sur un des 6 modèles de scooters rechargeables en 50s de la gamme ZEWAY eq 50cc ou 125cc, pour les particuliers et les professionnels : swapperOne, swapperX/X+ déclinés en version Pro, et swapperTriango+ (nouveau modèle 3 roues).

La startup s’apprête à changer d’échelle dès 2023

Afin d’accélérer sur les 2 principaux axes de son plan de développement, ZEWAY a clôturé un second tour de table de 26,75 millions d’euros auprès de ses fonds historiques, Fonds de Modernisation Ecologique des Transports (Demeter), InnovAllianz (Allianz France), et WaterStart Capital (NCI) et de nouveaux entrants : la Banque des Territoires, ADEME Investissement, Matmut Innovation et des business angels.

Grace à cette levée de fonds, la sartup prévoit un doublement du nombre de stations d’échange à Paris et dans sa proche banlieue, pour continuer à garantir la promesse d’une recharge de batteries en moins de 50 secondes aux franciliens de plus en plus nombreux à utiliser le service. Et le lancement en 2023 de sa solution dans d’autres villes françaises dont les deux premières seront Nice et Bordeaux.

Cette nouvelle levée de fonds permettra également d’ouvrir sa plateforme technologique à d’autres constructeurs de véhicules électriques urbains souhaitant, grâce à l’intégration de la batterie ZEWAY à leur véhicule (« Powered by ZEWAY »), distribuer et de faire bénéficier leurs clients de la solution d’échange de batteries pour accroître leurs ventes.

« Demeter, via le Fonds de Modernisation Ecologique des Transports, est très fier et très heureux de pouvoir continuer à accompagner ZEWAY dans son développement. L’équipe de direction de ZEWAY est bien connue de Demeter, nous avons déjà partagé plusieurs succès ensemble (Solaire Direct, ZE Energy, et maintenant ZEWAY). Notre approche hybride consistant à financer les entreprises mais aussi leurs projets via des montages «AssetCo » a démontré à plusieurs reprises sa pertinence auprès des entrepreneurs de la transition écologique et des nouvelles mobilités. L’équipe de ZEWAY a su démontrer son professionnalisme et la validité de son business model. Le FMET a été parmi les 1ers investisseurs à soutenir et accompagner ZEWAY, aux côtés de InnovAllianz et de WaterStart Capital, nous sommes heureux d’accueillir la Caisse des Dépôts, ADEME Investissement et Matmut à nos côtés. Cette nouvelle levée va permettre d’accélérer le développement de la société, à Paris, mais aussi dans d’autres métropoles », déclare Philippe Detours, Managing Partner de Demeter Investment Managers.

L’ouverture de l’infrastructure de stations d’échange ZEWAY à d’autres constructeurs de véhicules électriques urbains légers

ZEWAY a pour ambition de devenir le leader européen de la recharge instantanée de la mobilité urbaine électrique. Pour cela, la startup ouvre à d’autres constructeurs (de scooters électriques, mais également de vélos cargo, et mini-voitures…) sa plateforme technologique pour leur donner accès à son réseau de stations d’échange de batteries.

ZEWAY souhaite, avec sa solution, simplifier et rendre compétitif l’accès à l’électrique en résolvant le problème de la charge et de l’autonomie avec sa solution d’échange de batteries dans son réseau de stations urbain.

« Cette levée de fonds doit nous permettre de franchir un nouveau cap en déployant notre infrastructure de battery swapping comme un nouveau standard de recharge instantanée incontournable pour la mobilité électrique urbaine. Ces nouveaux financements et la qualité de nos actionnaires nous donnent aujourd’hui les moyens de développer rapidement notre réseau de stations et de démocratiser notre solution de mobilité personnelle pour les particuliers et les professionnels dans les plus grandes villes françaises, et demain européennes. Ce développement contribuera à créer une filière industrielle européenne de la mobilité urbaine. Face à l’enjeu du basculement vers l’électrique et aux contraintes qu’il génère (suivi et contrôle du parc de batteries, recyclage et gestion de leur fin de vie, …), nous pensons, soutenus par nos actionnaires, avoir tous les atouts pour devenir le champion européen de la recharge instantanée en milieu urbain», expliquent les deux fondateurs de ZEWAY, Stéphanie Gosset et Amaury Korniloff.

Une levée de fonds auprès d’acteurs clés investis dans des solutions écologiques de mobilité urbaine

Après un premier tour de table de financement en 2020 de 15 M€, ZEWAY clôture sa seconde levée de fonds pour un montant total de 26,75 M€. Aux côtés des actionnaires-fondateurs et de business angels, les 3 investisseurs historiques, Demeter Investment Managers via le Fonds de Modernisation Ecologique des Transports (FMET), Allianz France via le fonds InnovAllianz, et NCI via le fonds WaterStart Capital, ont réinvesti et trois nouveaux actionnaires font leur entrée au capital de la startup : La Banque des Territoires, ADEME Investissement et Matmut Innovation.

« ADEME Investissement continue son engagement dans la décarbonation du secteur de la mobilité et est heureuse d’accompagner ZEWAY, acteur français proposant une solution clé en main pour la mobilité électrique légère. En étant le premier acteur français et européen à proposer un système d’échange et de partage de batteries pour ses véhicules et ceux de tiers, ZEWAY s’inscrit dans une démarche innovante visant à réduire l’impact écologique de la mobilité légère en optimisant l’utilisation des batteries. Notre double intervention au niveau de la société et au niveau de l’AssetCo finançant les actifs permettra à ZEWAY de continuer le déploiement de son activité, en s’implantant notamment dans de nouvelles villes en France et en Europe et en déployant son offre Powered by ZEWAY qui vise à étendre le champ d’application du battery swapping », déclare Boris Ravignon, Président-Directeur général de l’ADEME (elle-même présidente d’ADEME Investissement).

« Nous considérons ZEWAY comme un contributeur clé à une mobilité urbaine plus durable : l’innovation que constitue la recharge instantanée, la qualité de l’équipe dirigeante, les plans de déploiements ambitieux et bien accueillis par les collectivités nous ont motivé à rejoindre cette deuxième levée de fonds. Nous sommes confiants que les solutions servicielles de ZEWAY, clé-en-main pour les collectivités locales et compétitives pour les clients, vont trouver un écho grandissant avec le renforcement des Zones à Faibles Émissions. La Banque des Territoires est particulièrement attentive au maillage fin des territoires en points de recharge pour tous les types de véhicules, y compris 2 roues. Pionnière dans l’investissement dans la mobilité durable, la Banque des Territoires est fortement engagée sur l’ensemble des segments de la recharge électrique, privative et ouverte au public” précise Pierre Aubouin, directeur du département infrastructure et mobilité à la direction de l’investissement de la Banque des Territoires.

« Nous avions eu un véritable coup de cœur en 2020 pour ZEWAY : une équipe ultra robuste, de fortes barrières à l’entrée à la fois techniques (hardware + software), opérationnelles et capitalistiques (infra), une innovation à impact qui constitue à la fois un progrès pour son utilisateur et pour l’environnement, et enfin 2 lignes business très complémentaires : les scooters ZEWAY commercialisés en direct pour maîtriser rapidement la mise sur le marché du battery swapping, et le « Powered by ZEWAY » couplé à un financement de type « infra » qui ouvre une trajectoire de grande envergure pour cette future scale-up», déclare Yves Guiol, directeur associé de NCI – WaterStart Capital.

« Le Groupe Matmut est assureur de mobilités depuis plus de 60 ans et la naissance de l’entreprise. Nous adapter sans cesse aux évolutions de celles-ci, particulièrement rapides ces dernières années, fait partie de nos priorités, afin de bien servir celles et ceux qui nous font confiance. Par ailleurs, à différents niveaux, le groupe participe aux efforts collectifs afin de rendre le parc de véhicules roulants plus propre. Enfin, notre sociétariat est très présent dans les principaux centres urbains français. Pour toutes ces raisons, il nous a semblés très pertinent de participer à la nouvelle levée de fonds de ZEWAY via notre véhicule d’investissements Matmut Innovation et de les accompagner ainsi dans leur développement et leurs projets », déclare Olivier Requin, DGA Assurance IARD du Groupe Matmut et Directeur général de Matmut Innovation.

« En tant qu’investisseur historique et partenaire assurantiel de ZEWAY, nous sommes heureux de poursuivre notre accompagnement pour aider la start-up à accélérer son développement et démocratiser l’électrification de la mobilité urbaine en apportant une réponse simple et pragmatique à la question de la recharge rapide. Promouvoir le développement des nouvelles mobilités et encourager les déplacements éco-responsables, est une des priorités d’Allianz France, en lien avec notre rôle d’assureur engagé » explique Jean-Baptiste Perret Torres, Directeur de la Stratégie, de l’Innovation et des Fusions-Acquisitions d’Allianz France.

Source : ZEWAY