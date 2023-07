Crédit immobilier : 80 % des Français sur comptent sur un courtier pour les aider à décrocher leur prêt

Dans le contexte actuel marqué par une hausse des taux de crédit et un durcissement des conditions d’octroi de crédits, 80 % des Français estiment que l’aide d’un courtier est nécessaire et même 20 % qu’elle est indispensable.

Alors que les conditions d’emprunt sont particulièrement compliquées depuis le début de l’année 2023, l’association Apic (Association professionnelle des intermédiaires en crédits) et l’Ifop ont réalisé un sondage mi-juin sur les intentions d’achat des Français mais aussi leur perception et leur envie de faire appel à un courtier en crédit.

Les résultats sont sans appel : le recours à un courtier est considéré comme nécessaire par 80 % des Français dans la conjoncture actuelle, tant pour gagner du temps que pour obtenir un taux plus avantageux et être certain d’obtenir son crédit.

La volonté d’acheter des Français est toujours là… en dépit du contexte !

Près d’un tiers des Français se projettent d’ici 2 ans dans au moins un achat immobilier (30%) selon un sondage IFOP réalisé mi-juin pour le compte de l’association APIC (Association professionnelle des intermédiaires en crédits). Un chiffre qui reste élevé dans le contexte actuel jugé peu propice à l’achat immobilier par 66 % des Français. 20 % des Français sont toutefois dans l’optique d’acquérir leur résidence principale dans les deux ans, 12 % un bien locatif et 7 % une résidence secondaire.

Plus significatif encore, les 25-34 ans sont 43 % à souhaiter acheter un bien à court terme. Une bonne nouvelle dans la mesure où « les jeunes emprunteurs » sont les plus enclins à faire appel à un courtier…

« Les jeunes de moins de 35 ans sont aujourd’hui plus de 40 % à souhaiter acheter dans les deux ans, et ce malgré des taux à plus de 4 %. Cela s’explique par le fait que les primo-accédants qui arrivent sur le marché n’ont pas connu les taux à 1 % car à ce moment-là ils n’avaient pas encore l’envie ou la capacité d’acheter. Reste à savoir si ces intentions seront réalisables dans le contexte actuel », explique Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer, et membre du conseil d’administration de l’Apic.

Les primo-accédants sont la première cible de clientèle des courtiers en crédit

Comme l’indique ce sondage Ifop pour l’Apic, si 28 % des Français déclarent avoir eu recours à un courtier lors de leur achat immobilier, ce chiffre atteint 62 % chez les primo-accédants, 40 % chez les 25-49 ans.

A noter : Les Français qui ont acheté un bien ces 3 dernières années sont même 58 % à avoir eu recours à un courtier pour obtenir leur crédit, un chiffre permettant d’estimer la part de marché récente des courtiers.

Et les Français veulent être accompagnés d’un courtier pour cela !

Dans le contexte actuel marqué par une hausse des taux de crédit mais aussi un durcissement des conditions d’octroi des crédits, 80 % des Français estiment que l’aide d’un courtier est actuellement nécessaire et même 20 % qu’elle est indispensable.

Un chiffre compréhensible étant donné que 78 % des Français considèrent que les conditions d’obtention d’un crédit sont actuellement plus compliquées qu’il y a quelques années.

Parmi les Français qui ont déjà fait appel à un courtier, 94 % pensent que l’aide d’un courtier est nécessaire. Ceux qui ont un projet immobilier dans les deux ans sont 87 % à considérer les courtiers comment essentiels (nécessaires ou indispensables).

« Il est certain que dans la conjoncture actuelle marquée par le durcissement des conditions d’octroi de crédit et la remontée des taux, le rôle du courtier s’en trouve renforcé auprès des consommateurs. Faire appel à un courtier apparait indispensable pour maximiser les chances d’obtenir son crédit, au-delà même de la seule recherche du taux le moins élevé », commente Julie Bachet.

Pour obtenir un taux plus bas, mais pas seulement !

En effet, lorsqu’on interroge les Français sur l’opinion qu’ils ont des courtiers, près des trois quarts (71 %) ont une bonne image des courtiers. Celle-ci est encore meilleure chez ceux qui y ont déjà eu recours (89 %, dont 30 % en ont une très bonne image), signe d’une expérience satisfaisante.

81% des Français estiment que les courtiers permettent de gagner du temps, 79 % de bénéficier d’un accompagnement expert et 71% qu’ils sont un levier pour faire des économies. « Plus que jamais le rôle du courtier prend tout son sens : c’est à la fois un gain de temps, et un gain d’argent, mais également un tiers de confiance pour l’emprunteur dont la mission est d’être à ses cotés à toutes les étapes et de le rassurer dans un contexte que certains peuvent juger anxiogène » analyse Julie Bachet.

En effet, 69 % des Français estiment que les courtiers sont « rassurants » et « dignes de confiance » et 66 % qu’ils sont essentiels dans le contexte économique actuel pour parvenir à obtenir un financement immobilier.