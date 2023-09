Stradivarius, Guaneri del Gesù … Quels sont les 5 violons les plus chers au monde ?

Depuis des siècles, le violon est l’un des instruments de musique les plus appréciés et les plus joués dans le monde entier. De grands compositeurs tels que Mozart, Beethoven ou encore Vivaldi ont créé des œuvres intemporelles pour cet instrument. Parmi les nombreux violons fabriqués au fil des ans, certains ont acquis une renommée particulière pour leur qualité sonore, leur beauté ou leur histoire.

Ces violons sont désormais très recherchés par les collectionneurs et considérés comme des objets d’art de grande valeur. Certains violons ont même établi des records de prix à plusieurs millions de dollars lors de ventes aux enchères.

Top 5 des violons les plus chers du monde

Les violons d’exception peuvent atteindre des prix astronomiques lors de ventes aux enchères. Parmi les cinq violons les plus cher au monde, on retrouve :

A la 5 e place, un violon de Guaneri del Gesù : le « Kochanski » vendu à 10 millions de dollars.

En 4 e place, le « Da Vinci », un Stradivarius estimé à 15 millions de dollars.

En 3 e place, l'exceptionnel « Lady Blunt » de Stradivarius également, estimé lui à 16 millions de dollars car il est dans un état de conservation incroyable.

Se hisse à la 2 e place un autre Guaneri del Gesù, le « Vieuxtemps » vendu 16 millions de dollar en 2012 à un acheteur anonyme et qui a garantie à la violoniste américaine, Anne Akiko Neyers, une utilisation à vie de l'instrument.

En 1ère position, se trouve enfin le « Messie », troisième Stradivarius de ce classement, estimé à plus de 20 millions de dollars.

Ces prix astronomiques semblent, pour certains néophytes, difficilement justifiables. Mais tels des œuvres d’art, ils sont la consécration de techniques traditionnelles transmises depuis des siècles et ont acquis une histoire et une renommée unique.

La qualité sonore de ces instruments n’est bien sûr plus à débattre puisqu’ils sont tous exceptionnels et offrent une résonance équilibrée dans toutes les fréquences.

L’impact de ces violons d’exception sur le monde musical

Les violons anciens et rares sont souvent considérés comme des trésors culturels. Ils ont survécu à travers les siècles et représentent une connexion tangible avec l’histoire de la musique. Les collectionneurs et les institutions qui possèdent ces instruments s’efforcent donc de les préserver et de les protéger pour les générations futures.

Les violons d’exception ont souvent été fabriqués par des luthiers hautement qualifiés qui continuent de perpétuer l’art ancestral de la lutherie. L’existence d’une demande pour ces instruments de qualité encourage aussi la longévité de cet artisanat précieux et contribue à maintenir vivante la tradition de la fabrication d’instruments à cordes.

Cependant, ces violons sont régulièrement décriés à cause de leur inaccessibilité, bien trop souvent entre les mains de collectionneurs, de musées ou d’institutions. Ces instruments fabuleux en perdent alors une partie de leur raison d’être : celle d’être joués. De plus, bien qu’ils soient souvent plébiscités pour leur sonorité exceptionnelle, il existe des débats sur leur supériorité réelle par rapport aux instruments modernes de haute qualité. Certains musiciens soutiennent même que les violons modernes peuvent rivaliser, voire surpasser, les instruments anciens en termes de sonorité et de jouabilité.

Le dernier né de ces violons d’exception : un instrument en osmium

Récemment, un nouveau violon a atteint une valeur exceptionnelle faisant de lui le violon moderne le plus cher au monde à 3, 5 millions d’euros. Il s’agit du tout premier instrument en osmium. Il a été présenté le 30 mars 2023 par Elena Denisova lors d’une démonstration sur la fameuse partition de J.S Bach en D Mineur, à Vienne.

Serti de 300 pierres et métaux précieux tels que des saphirs, rubis, tsavorites, et de 541 incrustations d’osmium, le métal le plus rare et le plus dense au monde. L’osmium possède des qualités exceptionnelles, ce métal reflète la lumière là où le diamant l’absorbe, le rendant aussi brillant que précieux. De plus, c’est l’un des métaux les plus rare sur terre, on estime qu’il y a seulement 1,2m d’osmium exploitable dans le monde entier et son prix atteint donc les 1 200 € le gramme.

C’est un véritable bijou tant au niveau visuel que sonore. Des bois de qualité supérieurs ont été utilisés dans sa conception tels que l’épicéa de noisetier italien, l’érable sycomore de Bosnie et l’ébène du Cameroun. Créé par le luthier autrichien Edgar Russ, venant de la célèbre ville de Crémone, la capitale italienne du violon, ce violon été a réalisé en 32 mois de travail.