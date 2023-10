Location : 0,81 %… c’est le taux moyen d’impayés en location meublée traditionnelle chez Lodgis en septembre

Lodgis affiche un taux moyen de loyers impayés de 0,81 % en septembre 2023. Comment est-ce possible ? Alors que le marché immobilier est en crise et en pleine période d’inflation, le spécialiste de la location meublée en France donne les clés de sa réussite et fait le point sur les avantages de la location meublée traditionnelle longue durée : investissement moins risqué et accompagnement professionnel des propriétaires face aux tensions économiques et nouvelles réglementations. Lodgis propose une garantie loyers impayés aux propriétaires qui souhaitent assurer une sécurité supplémentaire de leur loyer.

La location meublée traditionnelle est moins touchée par les impayés de loyers

Selon une étude récente, un locataire sur 30 aurait du retard dans ses versements de loyers contre un sur 100 en 2020 et les impayés auraient triplé en 3 ans. Toutefois, la location meublée traditionnelle est moins touchée par les impayés de loyers. Cela s’explique par :

La nature même de la location meublée, qui est un investissement locatif peu risqué : il s’agit d’une location de date à date, souvent pour une clientèle internationale, au fort pouvoir d’achat, qui vient avec un projet et un budget défini. Pour rappel, en 2023, 65 % de la clientèle Lodgis est internationale.

L’accompagnement de Lodgis pour les propriétaires : il permet d’éviter les impayés et de rassurer les propriétaires inquiets face à ce risque.

“Notre expertise offre l’accompagnement le plus adapté aux besoins de nos propriétaires, notamment celui d’être rassurés quant au paiement du loyer, explique Alexis Alban, directeur général adjoint de Lodgis. Nous sélectionnons les dossiers locataires les plus sécurisés et nous proposons le bail adapté au projet du locataire. Résultat : nous comptons seulement 0,81 % de taux moyen de loyers impayés pour le mois de septembre 2023. Pour les propriétaires encore inquiets, nous proposons aussi une offre Garantie Loyers Impayés, sans exclusivité de location ou gestion, qui prend en charge tous les frais dès le premier jour de retard de paiement, sans délai de versement, sans plafond de loyer, sans délai de carence ni limite de durée.”