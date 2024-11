Immobilier Ile Maurice : Plus que jamais séduisante pour les investisseurs étrangers

A 11 heures de vol mais seulement 2 heures de décalage horaire, Maurice attire plus que jamais une importante clientèle francophone souhaitant profiter du cadre idyllique mais aussi sécurisé de cette destination prisée du tourisme haut de gamme. La stabilité politique et financière, les avantages fiscaux, la qualité des infrastructures (éducation et santé) séduit de plus en plus d’acquéreurs. Une acquisition à Maurice s’avère un excellent investissement. Elle permet une retraite agréable mais aussi de délocaliser son activité professionnelle ou de travailler à distance dans un cadre agréable.

L’île Maurice : une destination refuge

« En 2022 et 2023, le volume des ventes a connu un bond important », fait remarquer Céline Vallée Lacoste, la dirigeante de l’agence Michaël Zingraf International Real Estate établie à l’île Maurice.

En ces périodes troublées de crise internationale, l’île Maurice accroît donc son attractivité de destination refuge. Fortement soutenu par le gouvernement mauricien, l’immobilier haut de gamme constitue un levier de développement important pour l’île qui profite déjà à près de 30 000 expatriés dont une grande majorité de francophones.

Une offre immobilière qui ne cesse de croître

L’obtention d’un permis de résidence est accessible à partir d’un investissement de 375 000 dollars. Il permet de profiter d’une fiscalité attractive dans un pays stable du point de vue de sa politique et de son économie. L’offre immobilière composée de villas de prestige et d’appartements de standing avec accès aux plages, marinas, terrains de golf et infrastructures de loisirs de grande qualité ne cesse de croître.

L’émergence d’un second marché permet d’accéder à des biens récents datant de 5 à 15 ans maximum à des prix en majorité compris entre 500 000 euros et 1,5 million d’euros. Dans le neuf, les villas sur plan sont dans des prix compris entre 1 et 4 millions d’euros. La perspective de générer une plus-value sans impôts de 30 % sur 2 ans dope le marché. Le profil des investisseurs est varié. Plus de 60 % de la clientèle est francophone, le reste étant sud-africain, anglais ou provenant d’Afrique Australe ou d’Europe du Nord.

Une clientèle de séniors

La majorité de la clientèle a dépassé la cinquantaine et 50 % d’entre eux choisissent la résidence principale, ceci pour vivre 6 mois de l’année ou plus sur l’île. Les autres achètent en résidence secondaire et choisissent la location longue durée ou séjournent 2 semaines à 3 mois par an.

« Nous accompagnons les acheteurs dans leur projet d’acquisition acquisition en prenant en compte leur profil patrimonial mais aussi leur mode d’investissement. Les transactions se répartissent entre celles en noms propres ou celles via une société » souligne Céline Vallée Lacoste.

Des biens et des prix variés

Les biens dont les prix d’accès sont inférieurs à 500 000 euros représentent 14 % du marché suivi par les biens entre 500 000 et 1 200 000 euros représentant 48 % de la demande et celles supérieures à 2 millions d’euros représentant près de 38 % des acquisitions.

La majorité de l’offre résidentielle se concentre au Nord, dans la région de Grand Baie entre Trou aux biches et Calodyne. Sur la côte Ouest de l’île, les spots de Tamarin et Rivière Noire abritent de nombreux penthouses accrochés à la montagne et disposant d’une vue à couper le souffle.

La côte Est offre des domaines immobiliers parmi les plus exclusifs comme les somptueux domaine de Anahita abritant 2 golfs 18 trous et hébergeant l’Hôtel Four Seasons ou encore Azuri « Village » non loin du village de Roches Noires. A la pointe sud est de l’île, la pointe Esny est réputée pour ses superbes plages et sa réserve marine. Au Sud, une des plus belles routes de l’île dessert les hauteurs de Bel Ombre et son golf Héritage, où se répartissent de belles villas proches des superbes plages de Saint Félix et Pomponnette.

« Sur près de 300 biens en catalogue, l’agence Michaël Zingraf de l’île Maurice propose des appartements et des villas sur toutes les côtes de l’île. De nombreuses villas sont situées dans des golfs resorts, au milieu d’une nature préservée, surplombant la mer. Une grande proportion est accolée à un complexe hôtelier de luxe, comprenant des équipements et des services (restaurants, boutique, fitness, spas notamment)« , poursuit Céline Vallée Lacoste.

C’est le cas notamment pour le domaine Anahita, sur la côte est, face à la célèbre île aux Cerfs et profitant de la proximité des deux parcours de golf et de l’hôtel Four Seasons. On peut citer également le domaine Heritage de Valriche, à proximité du domaine de Bel Ombre et son prestigieux parcours de golf. On encore au Nord de l’île, le domaine résidentiel du golf de Mont Choisy.

