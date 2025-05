Immobilier : Quels travaux réaliser avant l’été ?

Avec l’arrivée des beaux jours, les Français aspirent à plus de confort et à profiter pleinement de leur maison, aussi bien dedans que dehors. C’est aussi une période idéale pour lancer certains travaux, avant les grandes chaleurs estivales ou pour profiter des conditions climatiques plus favorables.

Terrasse, isolation, climatisation, ravalement ou rénovation de cuisine : les projets à réaliser avant l’été ne manquent pas ! Thierry Abriat, directeur général de illiCO travaux, livre ses idées de travaux à envisager dès le printemps.

Préparer ses extérieurs pour la saison estivale

Dès le retour de températures plus clémentes, les espaces extérieurs d’une maison, mais aussi d’un appartement le cas échéant, peuvent constituer un espace de vie supplémentaire. Terrasse, balcon, jardin ou patio : les Français sont de plus en plus nombreux à les aménager comme de véritables pièces à vivre.

Aménager une terrasse

Créer ou rénover une terrasse peut ainsi permettre de gagner en surface habitable : qu’elle soit en bois, en carrelage, en béton décoratif ou en pierre naturelle, elle structure l’espace et offre un cadre agréable pour installer un salon de jardin ou un coin repas agréable. Il faut compter à partir de 150 €/m² pour une terrasse posée par des professionnels, avec un chantier d’environ 1 à 2 semaines.

Rénovation et agrandissement d’une terrasse en bois à Montpellier (34)

Aménagement extérieur avec pose d’un nouveau carrelage à Tassin-la-Demi-Lune (69

Installer une cuisine d’été

Autre tendance forte : l’aménagement d’une cuisine d’été ou d’un espace barbecue.

« De plus en plus de clients nous contactent pour réaliser des travaux d’aménagement d’une cuisine d’été permettant de cuisiner dehors, sans réchauffer l’intérieur mais aussi de profiter au maximum de ces espaces extérieurs. Le budget démarre autour de 3 000 € à 10 000€ pour un aménagement basique mais peut augmenter en fonction des matériaux utilisés » explique Thierry Abriat, directeur général de illiCO travaux.

Aménagement d’une cuisine d’été à Lagnes (84)

Faire poser une pergola

Enfin, pour profiter pleinement du soleil tout en s’en protégeant, la pose d’une pergola bioclimatique ou d’un store peut transformer radicalement un extérieur. Il faut compter entre 10 000 et 25 000 € pour une pergola bioclimatique et de 4 000 à 8 000 € pour un store en fonction du type choisi.

Installation d’une pergola bioclimatique à Grenoble (38)

Isoler les combles pour faire face à la chaleur

Anticiper l’été, c’est aussi préparer sa maison à résister aux fortes températures. Cela passe par une série de travaux stratégiques.

« L’isolation des combles est l’un des gestes les plus efficaces pour préserver la fraîcheur en été tout en réalisant des économies d’énergie toute l’année. Elle est rapide à mettre en œuvre et relativement accessible, environ 30 à 60 €/m². La pose d’une climatisation réversible est également de plus en plus plébiscitée par nos clients. En plus de rafraîchir l’intérieur, elle permet de chauffer en hiver, offrant ainsi une double utilité. Le coût moyen varie entre 2 500 et 4 000 €, selon la surface à couvrir et le type de système choisi » détaille Thierry Abriat.

Création d’un appartement sous les combles à Strasbourg (67)

Enfin, le remplacement des menuiseries (fenêtres, portes-fenêtres) améliore à la fois l’étanchéité à l’air, l’isolation acoustique et la performance énergétique globale. Une fenêtre standard coûte environ entre 800€ et 1000€ en fourniture et pose comprises.

Des travaux d’intérieur plus faciles en été

Si l’été est souvent associé aux travaux extérieurs, c’est aussi une saison propice aux chantiers intérieurs pour une raison pratique : il est plus facile de vivre dehors pendant les travaux des pièces de vie !

Refaire sa cuisine en été, par exemple, est une excellente idée : on peut installer une kitchenette temporaire à l’extérieur et éviter les désagréments du chantier. Le budget moyen pour une rénovation de cuisine se situe entre 5 000€ et 20 000 €, selon les matériaux et le niveau de personnalisation.

Rénovation complète d’une cuisine à Le Boullay-Thierry (28

Les travaux de peinture ou de sol (parquet, carrelage, vinyle) sont aussi plus faciles à organiser et les temps de séchage optimisés lorsque la météo est plus sèche. Comptez environ 50 €/m² pour une peinture complète, et à partir de 80 €/m² pour un nouveau revêtement de sol.

La salle de bain est également une pièce souvent rénovée au printemps ou en été : en 1 à 2 semaines, elle peut être modernisée pour un budget de départ de 5 000 € (pour une rénovation complète il faut compter entre 15 000€ et 20 000€).

Rajeunir la façade avant les intempéries

Le printemps est aussi une saison clé pour les travaux de façade. L’absence d’humidité prolongée, les températures douces et les journées plus longues permettent de travailler efficacement, sans interruption.

Un ravalement de façade, au-delà de son aspect esthétique, protège les murs des agressions climatiques. Selon l’état initial et les matériaux utilisés, il faut compter entre 30 et 80 €/m².

Rénovation d’une façade à Causses-et-Veyran (34)

