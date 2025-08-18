Les Français disent stop et expriment leur ras-le-bol. 8 sur 10 considèrent la chute du taux du Livret A à 1,7 % comme un coup inacceptable porté à l’épargne populaire.

L’épargne réglementée déçoit. Selon une enquête Bricks.co, 8 Français sur 10 rejettent la baisse du taux du Livret A à 1,7 % et se disent prêts à chercher des placements plus rémunérateurs.

En bref 77 % des Français jugent la baisse « inacceptable » ou « décevante »

Près d’un sur deux veut transférer son épargne ailleurs

L’assurance-vie et l’immobilier arrivent en tête des alternatives

Newsletter MySweetimmo

Une baisse du taux du Livret A jugée inacceptable

8 Français sur 10 considèrent la chute du taux du Livret A à 1,7 % comme un véritable coup porté à l’épargne populaire. Pour 39 %, cette décision est purement et simplement « inacceptable », amputant encore davantage le rendement déjà faible de leur épargne. À cela s’ajoutent 38 % de Français « déçus mais lucides », résignés face à un climat économique morose.

Dans ce paysage de défiance, seuls 17 % continuent à faire confiance au Livret A pour sa sécurité, tandis qu’à peine 6 % voient dans cette baisse un outil pertinent pour financer l’investissement public.

À lire aussi Succession : Les frais bancaires bientôt plafonnés à 850 €

Des Français prêts à investir ailleurs

Face à cette chute du taux, les détenteurs de Livret A ne comptent plus rester spectateurs. Près d’un sur deux (49 %) est prêt à déplacer au moins 30 % de son épargne vers des placements plus rémunérateurs.

12 % envisagent même un geste radical : vider totalement leur Livret A pour investir ailleurs. À l’opposé, seuls 18 % persistent à tout conserver sur ce support, illustrant la prudence — voire l’immobilisme — d’une minorité d’épargnants face à la tempête.

Le Livret A condamné

À peine 21 % des Français y croient encore comme pilier de l’épargne. Près de la moitié (47 %) jugent qu’il ne survivra pas sans une refonte totale. Un quart (25 %) tranche sans détour : le Livret A est dépassé, inefficace et ne rapporte plus rien — un avertissement clair envoyé aux pouvoirs publics. Les indécis ne sont que 7 %.

Près de 8 Français sur 10 sont décidés à tourner le dos au Livret A. Déjà 13 % ont sauté le pas, 29 % sont sur le point de le faire, et 37 % franchiront la ligne si les risques restent maîtrisés. Face à eux, une minorité de 21 % s’accroche encore à la sécurité… quitte à sacrifier tout rendement.

Où ira l’argent ?

La baisse du Livret A a provoqué une sorte d’électrochoc : 73 % des Français s’apprêtent à changer de cap. Parmi eux, 42 % partent en quête active de placements plus rémunérateurs, et 31 % prévoient de retirer une partie de leurs fonds. Seule une minorité — 19 % — reste fidèle au Livret A pour sa sécurité, tandis que 8 % hésitent encore.

Un constat implacable : la confiance envers l’épargne traditionnelle s’effondre, laissant la voie libre à des alternatives plus rentables et accessibles.

Plus d’un Français sur deux mise sur l’assurance-vie. L’immobilier, sous toutes ses formes, cartonne : 43 % pour le locatif ou fractionné, 31 % pour le crowdfunding. La Bourse séduit 34 % des épargnants, avec les ETF en fer de lance d’une nouvelle génération d’investisseurs. Et si 10 % tentent l’aventure crypto, la majorité préfère encore garder un pied sur terrain sûr.

Méthodologie : Enquête réalisée par Bricks.co en juillet 2025 auprès de 3 201 personnes réparties sur l’ensemble du territoire français âgées de 18 ans et plus.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements