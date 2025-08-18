Livret A : 77 % des Français jugent la baisse « inacceptable » et « décevante »
Les Français disent stop et expriment leur ras-le-bol. 8 sur 10 considèrent la chute du taux du Livret A à 1,7 % comme un coup inacceptable porté à l’épargne populaire.
L’épargne réglementée déçoit. Selon une enquête Bricks.co, 8 Français sur 10 rejettent la baisse du taux du Livret A à 1,7 % et se disent prêts à chercher des placements plus rémunérateurs.
En bref
- 77 % des Français jugent la baisse « inacceptable » ou « décevante »
- Près d’un sur deux veut transférer son épargne ailleurs
- L’assurance-vie et l’immobilier arrivent en tête des alternatives
Une baisse du taux du Livret A jugée inacceptable
8 Français sur 10 considèrent la chute du taux du Livret A à 1,7 % comme un véritable coup porté à l’épargne populaire. Pour 39 %, cette décision est purement et simplement « inacceptable », amputant encore davantage le rendement déjà faible de leur épargne. À cela s’ajoutent 38 % de Français « déçus mais lucides », résignés face à un climat économique morose.
Dans ce paysage de défiance, seuls 17 % continuent à faire confiance au Livret A pour sa sécurité, tandis qu’à peine 6 % voient dans cette baisse un outil pertinent pour financer l’investissement public.
Des Français prêts à investir ailleurs
Face à cette chute du taux, les détenteurs de Livret A ne comptent plus rester spectateurs. Près d’un sur deux (49 %) est prêt à déplacer au moins 30 % de son épargne vers des placements plus rémunérateurs.
12 % envisagent même un geste radical : vider totalement leur Livret A pour investir ailleurs. À l’opposé, seuls 18 % persistent à tout conserver sur ce support, illustrant la prudence — voire l’immobilisme — d’une minorité d’épargnants face à la tempête.
Le Livret A condamné
À peine 21 % des Français y croient encore comme pilier de l’épargne. Près de la moitié (47 %) jugent qu’il ne survivra pas sans une refonte totale. Un quart (25 %) tranche sans détour : le Livret A est dépassé, inefficace et ne rapporte plus rien — un avertissement clair envoyé aux pouvoirs publics. Les indécis ne sont que 7 %.
Près de 8 Français sur 10 sont décidés à tourner le dos au Livret A. Déjà 13 % ont sauté le pas, 29 % sont sur le point de le faire, et 37 % franchiront la ligne si les risques restent maîtrisés. Face à eux, une minorité de 21 % s’accroche encore à la sécurité… quitte à sacrifier tout rendement.
Où ira l’argent ?
La baisse du Livret A a provoqué une sorte d’électrochoc : 73 % des Français s’apprêtent à changer de cap. Parmi eux, 42 % partent en quête active de placements plus rémunérateurs, et 31 % prévoient de retirer une partie de leurs fonds. Seule une minorité — 19 % — reste fidèle au Livret A pour sa sécurité, tandis que 8 % hésitent encore.
Un constat implacable : la confiance envers l’épargne traditionnelle s’effondre, laissant la voie libre à des alternatives plus rentables et accessibles.
Plus d’un Français sur deux mise sur l’assurance-vie. L’immobilier, sous toutes ses formes, cartonne : 43 % pour le locatif ou fractionné, 31 % pour le crowdfunding. La Bourse séduit 34 % des épargnants, avec les ETF en fer de lance d’une nouvelle génération d’investisseurs. Et si 10 % tentent l’aventure crypto, la majorité préfère encore garder un pied sur terrain sûr.
Méthodologie : Enquête réalisée par Bricks.co en juillet 2025 auprès de 3 201 personnes réparties sur l’ensemble du territoire français âgées de 18 ans et plus.