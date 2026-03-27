Chèque énergie : Envoi dès le 1er avril, êtes-vous concerné ?
Les chèques énergie seront envoyés automatiquement dès le 1er avril selon un dispositif basé sur les données fiscales. Conditions, usages et recours en cas d’oubli : ce qu’il faut savoir.
Les chèques énergie permettent aux foyers modestes de bénéficier d’une aide pour payer leurs factures d’énergie (électricité, gaz, bois…).
Ils seront envoyés automatiquement à partir du 1er avril. L’aide est attribuée sans démarche grâce aux données fiscales. En cas d’oubli, une demande reste possible jusqu’à la fin de l’année.
Un chèque envoyé automatiquement grâce aux données fiscales
Le chèque énergie est attribué automatiquement. Les ménages sont identifiés à partir de leurs revenus et de la composition du foyer.
L’administration fiscale transmet ces informations, ainsi que le numéro du compteur électrique du logement (appelé point de livraison). Ces données sont ensuite regroupées par l’Agence de services et de paiement (ASP), avec les fournisseurs et les gestionnaires de réseau.
Si un foyer est éligible, le chèque est envoyé sans aucune démarche à effectuer.
Des montants encore inconnus pour 2026
Le montant du chèque énergie varie selon les ressources du ménage et le nombre de personnes dans le foyer.
Pour l’instant, les montants et les plafonds de revenus pour 2026 n’ont pas encore été communiqués. Ils sont fixés chaque année par les pouvoirs publics.
Un usage limité aux dépenses d’énergie
Le chèque énergie permet de payer les factures d’électricité, de gaz ou de fioul.
Il peut aussi servir à régler des charges incluant l’énergie dans certains logements : résidences sociales, EHPAD, résidences autonomie ou établissements de soins de longue durée.
Dans le logement social, le chèque peut être remis directement au bailleur pour payer les charges locatives comprenant l’énergie.
En revanche, il ne peut plus financer des travaux de rénovation énergétique. Seuls les anciens chèques travaux émis avant le 15 février 2025 restent valables jusqu’à leur expiration.
Que faire si vous n’avez rien reçu ?
Certains ménages éligibles peuvent ne pas être identifiés automatiquement. À partir du 1er avril, ils recevront un message (mail, SMS ou courrier) les informant de cette aide.
Un simulateur sera également disponible pour vérifier son éligibilité.
Si vous pensez y avoir droit mais que vous n’avez rien reçu, vous pouvez faire une demande jusqu’au 31 décembre 2026. La démarche se fait en ligne ou par courrier.
Le chèque énergie existe aussi en version numérique. Le service e-Chèque permet de payer ses factures en ligne et de consulter son solde.
Enfin, il est recommandé de rester vigilant face aux fraudes. Aucune administration ne demande de coordonnées bancaires pour bénéficier du dispositif.