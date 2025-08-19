Quel statut juridique choisir pour exercer en tant que mandataire immobilier ?

Pas facile de choisir le bon statut juridique quand devient mandataire immobilier. Micro-entreprise, EI IR ou IS ? Les conseils de MySweetImmo et L-Expert-Comptable.com pour y voir clair.

Tu veux te lancer comme mandataire immobilier indépendant, mais tu ne sais pas par où commencer côté administratif ? Tu n’es pas seul. La question du statut juridique revient systématiquement quand on veut devenir indépendant dans l’immobilier.

Pas de panique : MySweetImmo et notre cabinet d’expertise comptable t’aident à y voir clair, simplement et sans jargon inutile.

Pas de carte T, mais un cadre légal quand même

Petit rappel : le mandataire immobilier n’a pas besoin de la carte professionnelle « T » (Transaction), car il agit pour le compte d’un agent ou d’un réseau qui en est titulaire.

Mais pour exercer légalement et facturer tes commissions, tu dois déclarer une activité professionnelle. Autrement dit, créer une entreprise.

Et c’est là que le choix du statut juridique entre en jeu.

Les statuts possibles (et autorisés)

Tu ne peux pas choisir n’importe quel statut : les sociétés commerciales comme la SASU ou l’EURL sont interdites pour ce métier, car elles ne permettent pas d’exercer en tant que collaborateur d’un titulaire de la carte T, sauf exceptions bien encadrées.

En tant que mandataire immobilier indépendant, tu as le choix entre :

La micro-entreprise

L’entreprise individuelle (EI) à l’ impôt sur le revenu (IR)

L’entreprise individuelle (EI) à l’impôt sur les sociétés (IS)



On t’explique les différences.

1. La micro-entreprise : simple, rapide, idéale pour démarrer

C’est le statut préféré des mandataires qui se lancent.

Avantages

Création ultra simple, 100 % en ligne

Pas de comptabilité complexe : un livre des recettes suffit

Cotisations sociales calculées sur ton chiffre d’affaires réel

Franchise de TVA possible sous conditions

Inconvénients

Plafond de chiffre d’affaires : 77 700 € par an en 2025

Pas de déduction des frais professionnels réels (voiture, téléphone, outils…)

Moins crédible si tu veux négocier avec des partenaires ou des banques

Pour démarrer et tester l’activité, c’est souvent la meilleure porte d’entrée.

2. L’entreprise individuelle à l’impôt sur le revenu (EI – IR)

Une fois que ton activité décolle ou si tu veux être plus structuré dès le départ, tu peux opter pour l’entreprise individuelle au régime réel, imposée à l’IR.

Avantages :

Pas de plafond de chiffre d’affaires

Possibilité de déduire tous tes frais réels

Tu restes en nom propre (pas de capital social à déposer)

Inconvénients :

Tu es imposé sur le bénéfice total, ajouté à tes revenus personnels

Les revenus professionnels peuvent augmenter ta tranche d’imposition

Tu dois tenir une vraie comptabilité (bilan, compte de résultat…)

👉 Un bon choix si tu dépasses les plafonds de la micro ou si tu veux optimiser tes charges.

3. L’entreprise individuelle à l’impôt sur les sociétés (EI – IS)

C’est la petite nouveauté depuis 2022 : tu peux choisir que ton entreprise individuelle soit soumise à l’impôt sur les sociétés.

Pourquoi faire ça ?

Pour ne pas être imposé sur tout ton bénéfice si tu veux le laisser dans l’entreprise

Pour te verser un revenu plus stable sous forme de rémunération ou de dividendes

Pour maîtriser ta fiscalité si tu as d’autres revenus perso à côté

Mais attention :

Cette option est irrévocable

Tu dois faire une comptabilité plus poussée

Cela nécessite une vraie stratégie financière

Ce statut peut être très intéressant fiscalement, mais nécessite d’être bien accompagné dès le départ.

Tout dépend de ta situation :

Ton profil Le bon statut Tu débutes, tu veux tester Micro-entreprise Tu dépasses le plafond ou tu as beaucoup de frais EI au réel (IR) Tu veux structurer ton activité + maîtriser ta fiscalité EI à l’IS

Chez L-Expert-Comptable.com, on t’aide à poser les bonnes questions dès le début :

Quel chiffre d’affaires tu vises ?

Combien de frais tu prévois ?

Est-ce que tu cumules avec d’autres revenus ?

Tu préfères une gestion simple ou optimisée ?

On ne te laisse pas seul face à ces choix.

Peu importe le statut choisi, tu devras :

T’immatriculer en tant qu’entrepreneur individuel

Avoir un numéro SIRET

T’assurer auprès d’une responsabilité civile professionnelle (RC Pro)

Être mandaté par un titulaire de la carte T (généralement un réseau)

Tu dois également respecter la réglementation sur l’intermédiation immobilière : affichage des tarifs, respect du droit de rétractation, mandat écrit, etc.

En résumé

Tu ne peux pas exercer en SASU ou EURL

Tu dois choisir entre micro-entreprise ou entreprise individuelle (IR ou IS)

La micro est idéale pour commencer, l’EI au réel ou à l’IS est plus structurée

Le bon choix dépend de ton niveau de chiffre d’affaires, tes charges, et tes objectifs

Un dernier conseil : ne reste pas seul

Beaucoup de mandataires lancent leur activité… puis bloquent au moment de déclarer leur CA, de comprendre la TVA ou d’optimiser leur fiscalité.

Et parfois, c’est déjà trop tard.

Chez L-Expert-Comptable.com, on accompagne chaque année des dizaines de mandataires pour créer leur entreprise, choisir leur statut et gérer leur comptabilité. Et avec MySweetImmo, tu restes à jour sur toutes les infos du secteur.

