Jardin : Interdiction de tondre la pelouse entre 12h et 16h dans 23 dépargements

Fini la tondeuse à l’heure du déjeuner. Depuis le 1er juin, 23 départements interdisent de tondre entre midi et 16h. Objectif : limiter le bruit et protéger la nature.

23 départements déjà concernés par l’interdiction

Amende possible jusqu’à 450 euros.

Pourquoi la règle change t-elle ?

Limiter le bruit aux heures de repos, protéger la biodiversité et réduire les risques liés aux fortes chaleurs : tels sont les objectifs de cette nouvelle réglementation. La mi-journée est en effet un moment sensible, propice au repos des riverains mais aussi à l’activité des insectes pollinisateurs. Dans un contexte de sécheresse accrue, l’usage d’engins motorisés peut par ailleurs accroître le risque d’incendie.

Êtes-vous concernés par l’interdiction ?

La mesure s’applique dans 23 départements :

Aveyron, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Drôme, Gard, Gers, Gironde, Hérault, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Haute-Vienne.

Attention : Cette liste pourrait être étendue à d’autres départements en cas de sécheresse prolongée. Pour rester informé, consultez régulièrement le site de votre mairie ou de votre préfecture.

Quand pouvez-vous encore tondre ?

En dehors de la plage interdite de 12h à 16h, la tonte reste possible sur des créneaux précis, définis localement par les mairies :

En semaine : 8h30-12h et 14h-19h30.

Le samedi : 9h-12h et 15h-19h.

Le dimanche et jours fériés : souvent limité au matin.

Conseil : Avant de tondre, vérifiez l’arrêté municipal ou le site de votre préfecture : c’est le seul moyen d’être sûr de respecter la règle.

Quelles sanctions si vous ne respectez pas l’interdiction de tondre en 12h et 16h?

Si vous ne respectez pas cette interdiction, vous risquez une amende pouvant atteindre 450 euros. Vos voisins peuvent aussi saisir la mairie en cas de tapage diurne.

Référence juridique : Il n’existe pas de loi nationale interdisant la tonte entre 12h et 16h. La règle repose sur le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006, qui encadre les bruits de voisinage. Les mairies et préfectures peuvent fixer par arrêtés locaux les horaires autorisés. Depuis le 1er juin 2025, 23 départements ont instauré cette interdiction par arrêtés préfectoraux.

