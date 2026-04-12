Location de vacances : Gens de Confiance lance une offre d’échange de maisons

Pour 119€, les membres de la communauté Gens de Confiance peuvent désormais partir en vacances autrement, en échangeant leur logement avec d’autres membres vérifiés, en toute sérénité.

Phénomène en plein essor, popularisé par les séries et films à succès, l’échange de maisons séduit de plus en plus de Français en quête d’authenticité, d’économies et de voyages hors des sentiers battus.

Forte de son modèle reposant sur la cooptation, Gens de Confiance lance une offre dédiée à l’échange de maisons entre membres, à 119 € pour 6 mois. Une nouveauté qui vient enrichir une offre de location saisonnière déjà plébiscitée, avec 18 000 annonces dont 60% exclusives. A cette occasion, la plateforme dévoile les résultats d’une enquête menée auprès de ses membres en mars 2026.

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L’échange de maisons : un concept qui séduit

Le verdict est sans appel : l’échange de maisons est loin d’être une idée abstraite pour les membres de Gens de Confiance. 90,5% d’entre eux connaissent déjà le principe, et parmi eux, 16,2% l’ont même déjà pratiqué.

Un terreau d’adoption exceptionnel, qui traduit le profil particulier de la communauté : des membres curieux, mobiles, ouverts à des modes de vie alternatifs, et attachés à des expériences de qualité plutôt qu’à la standardisation hôtelière.

« Les membres Gens de Confiance sont souvent en avance sur les usages. Le fait que plus de 9 sur 10 connaissent l’échange de maisons et qu’un sur six l’ait déjà pratiqué est un signal fort : ce service répond à une attente déjà bien installée au sein de notre communauté » explique Clara Even Lemarié, Directrice Marketing chez Gens de Confiance.

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Plus d’un membre sur deux prêt à sauter le pas

L’intérêt pour une offre d’échange de maisons spécifiquement proposée par Gens de Confiance est massif. 56,7% des membres interrogés se déclarent intéressés : 50% souhaitent y avoir recours en complément de la location de vacances classique, et 6,7% envisagent même d’en faire leur mode de vacances exclusif.

Un engouement qui confirme que la confiance change tout. Car si l’échange de maisons existe depuis des décennies, il se heurtait jusqu’ici à un frein majeur : la peur de l’inconnu. Chez Gens de Confiance, cet obstacle disparaît par construction.

72,5% des membres indiquent que c’est précisément le fait d’échanger entre membres de la plateforme qui leur donnerait confiance, loin devant les avis et évaluations (63,9%), les systèmes de vérification des logements (50,5%), les dépôts de garantie (33,8%).

La promesse est simple : grâce au système de cooptation et à la vérification de 100% des membres, ce ne sont pas des inconnus qui s’accueillent, mais des personnes unies par la confiance.

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Une offre adaptée à accueillir des voyageurs

L’offre ne manquera pas de débouchée. 97,1% des membres ayant répondu à l’enquête estiment que leur logement est adapté à accueillir des voyageurs – 69% sans aucun ajustement, 28,1% avec de légères adaptations.

Ce sont autant de résidences principales comme secondaires, avec des appartements en ville, des maisons de campagne, des appartements en bord de mer ou des chalets en montagne qui pourraient rejoindre la future communauté d’échangeurs. Un potentiel considérable, qui vient naturellement s’inscrire dans la dynamique d’une plateforme déjà forte de 18 000 annonces de location saisonnière, dont 60% sont introuvables ailleurs.

Côté destinations, les membres rêvent avant tout de mer (48,9%) et de campagne (43,3%), suivis par la montagne (19,8%), les grandes villes (14,2%) et les destinations internationales (6%).

119 € : Le prix pour voyager autrement

L’abonnement dédié à l’échange de maisons sera proposé à 119 € pour 6 mois, un tarif pensé pour rendre cette nouvelle façon de voyager accessible à l’ensemble de la communauté – sans frais de transaction, sans commission sur l’échange, juste le prix de l’appartenance à un réseau d’exception.

Pour lever les derniers freins identifiés par l’enquête – la peur que le logement soit abîmé (55,6%), la complexité d’organisation (45,3%) ou la synchronisation des dates (28%) – Gens de Confiance entend proposer un cadre solide : contrats d’échange clairs, accompagnement par le Service Bonheur, et outils pratiques pour faciliter la mise en relation et la coordination entre membres.

« L’échange de maisons est la suite logique de notre mission : transformer la confiance en liens réels entre les membres de Gens de Confiance. Pas une transaction, mais un échange humain. Et surtout, un terrain de jeu où Gens de Confiance est naturellement légitime : tous les ingrédients sont dans notre ADN : la communauté, les outils, et surtout la confiance», conclut Clara Even Lemarié.

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