Entreprise : Estimermoncommerce, l’outil qui veut sécuriser les transmissions

EstimerMonCommerce.fr est la première plateforme d’évaluation en ligne conçue pour les commerces et les entreprises. Cette solution permet à un dirigeant ou un repreneur d’obtenir en quelques clics une estimation détaillée, contextualisée et immédiatement exploitable.

Chaque jour, plus de 500 chefs d’entreprise quittent la barre, mais l’immense majorité d’entre eux le fait à l’aveugle.

En 2023, selon Bpifrance, à peine 51 000 transmissions d’entreprises ont été concrétisées, alors que 185 000 structures seraient théoriquement prêtes à changer de mains. Un chiffre révélateur d’un paradoxe persistant : la France regorge de repreneurs motivés, de cédants volontaires… mais il manque encore un langage commun pour parler de ce qui fâche : la valeur.

Le plus souvent, on continue à “estimer” un commerce ou une entreprise au doigt mouillé. Une année de chiffre d’affaires, un coefficient entendu dans un dîner pro, une croyance collective ou une intuition renforcée par l’attachement émotionnel à l’affaire. De l’autre côté, les acheteurs débarquent armés de fichiers Excel, de taux d’actualisation, et de méfiance. Entre les deux, les dossiers s’effilochent, les banquiers reculent, les discussions tournent court. Sans cadre partagé, pas de négociation possible.

Arnaud Villeroy, l’homme qui savait estimer un commerce

C’est précisément cette lacune qu’a voulu combler Arnaud Villeroy avec EstimerMonCommerce.fr, en s’associant à Clément Gippet, ingénieur digital, pour créer un outil qui intègre la réalité du terrain, simplifie le processus et fait gagner du temps, structure la réflexion, fournit une estimation réaliste, et permet à chaque partie de s’aligner sur des bases concrètes.

Le moteur de la plateforme, ce n’est pas seulement l’algorithme. C’est l’expérience du terrain. Celle d’Arnaud Villeroy, fondateur d’une agence spécialisée qui a accompagné plus de 300 projets de cession. Issu du secteur CHR, ancien exploitant lui-même et ancien agent immobilier traditionnel, il connaît de l’intérieur les rouages complexes d’une transmission d’entreprise : l’analyse des bilans et de tous les facteurs d’exploitation, la négociation, les blocages émotionnels, les écarts de perception entre cédants et acquéreurs.

Durant sa carrière, il a souvent été confronté à une réalité tenace : les vendeurs et les acheteurs avancent avec des repères différents, rarement partagés, et manquent d’un cadre commun pour structurer leur dialogue. Leurs conseils sont généralement mal armés pour délivrer une valorisation réaliste. Il a constaté que, sans grille de lecture claire, les discussions sur le prix deviennent vite subjectives, voire conflictuelles. Ce déficit d’objectivation est l’un des freins majeurs à la réussite des transmissions.

Sans estimation crédible, pas de transmission d’entreprise réussie

L’outil qui ne se contente pas de donner un chiffre : il produit un véritable rapport de valorisation, pensé pour résister à l’examen d’un repreneur, d’un banquier ou d’un notaire.

Pour un cédant, connaître précisément la valeur de son affaire conditionne toutes les étapes suivantes : définition du prix, communication de l’offre, justification face à un acquéreur, structuration d’un financement. En l’absence d’estimation rigoureuse, les négociations patinent, les partenaires financiers se montrent frileux, et le projet risque de s’enliser.

En moins d’une heure, un commerçant, un entrepreneur ou un conseiller peut générer sur EstimerMonCommerce.fr un rapport d’estimation complet, comprenant des fourchettes de valeur selon trois approches calibrées sur la réalité des cessions effectives, une analyse textuelle des forces et faiblesses de l’exploitation, et des projections sur les marges d’évolution.

Le rapport permet non seulement de valider une stratégie de cession mais aussi de :

préparer des échanges avec des repreneurs potentiels ;

affiner une approche tarifaire en fonction du contexte de marché ;

anticiper d’éventuelles objections lors de la négociation ;

présenter un dossier structuré à un établissement bancaire.

Les utilisateurs de la solution peuvent ainsi engager des discussions fondées, documentées, et surtout crédibles face aux acheteurs et à leur conseil. C’est un levier de faisabilité, autant qu’un facteur de gain de temps.

Un rapport sur mesure, pas une estimation générique

À rebours des simulateurs de valeur fondés sur des moyennes sectorielles peu fiables, EstimerMonCommerce.fr adopte une approche multifactorielle, intégrant :

Les données financières réelles (CA, charges, retraitements, EBE, rémunérations et actif / passif pour les titres de société) ;

Les éléments opérationnels (implantation, ratios-clefs, dynamique d’exploitation, caractéristiques des locaux d’activité, matériel, normes, accessibilité) ;

Le contexte local (zone de chalandise, typologie de clientèle, e-réputation).

Chaque critère est pondéré selon un barème ajusté à l’activité concernée (il y en a plus de 500 différentes). L’estimation n’est donc jamais le produit d’un simple multiplicateur, mais le fruit d’un calcul contextualisé, argumenté, et intelligible. Un résultat sur mesure et unique pour chaque affaire.

L’utilisateur reçoit non seulement une valeur précise issue de différentes fourchettes d’estimation, mais une lecture approfondie de son activité : points de blocage, marges de progression, état de la structure, capacité à séduire un repreneur ou un financeur. En somme, une photographie complète et opérationnelle de la valeur réelle de l’entreprise, du commerce ou des murs.

